Ніжний медовик за 30 хвилин – розкочувати коржі не потрібно

Попри всю красу медовика, це більше клопітка справа. Але існують методи та рецепти, які дозволяють скорочувати час приготування в рази. Це стосується нашого улюбленого сметанника зокрема.

Зазвичай тісто для медовиків круте, треба постаратися, щоб рівномірно його розкачати. Ну й чекати, доки вони спечуться.

Медовик зі сметанним кремом за 30 хвилин

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У Alina FooDee тісто рідке, його легко розрівняти на застеленому деку. І коли коржі будуть готові, вибирайте, якою формою буде ваш медовик, і вирізайте.

Лінивий медовик

Лінивий медовик

Інгредієнти:

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80 г меду;

по 100 г цукру, вершкового масла;

3 яйця;

1 ч. л. соди (без гірки);

дрібка солі;

180-200 г борошна.

Для крему:

400 г сметани жирністю 20%;

1 ст. л. цукрової пудри.

Як приготувати:

Мед розтопити на повільному вогні, додати соду. Постійно помішуючи, проварити на маленькому вогні 1-2 хвилини до отримання карамельного відтінку. Додати вершкове масло та дочекатися, доки воно повністю розтане. Остудити. Яйця збити на максимальній швидкості міксера 5 хвилин, поступово додаючи весь цукор. До меду додати яйця та просіяти частинами борошно. Тісто розділити на 2 частини, викласти на деко, розрівняти по всій площі лопаткою. Випікати за температури 160 градусів 6-8 хвилин до готовності коржа. Обрізати краї готових коржів, кожен корж розрізати на частини. Сметану змішати з цукровою пудрою. Обрізки коржів подрібнити блендером або кавомолкою. Коржі промазати сметанним кремом, верх і боки торта обсипати крихтою. Дати просочитися 3-4 години.

Тут дивіться весь процес приготування цього ніжного медовика.

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