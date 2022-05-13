Ніжний медовик за 30 хвилин – розкочувати коржі не потрібно

Попри всю красу медовика, це більше клопітка справа. Але існують методи та рецепти, які дозволяють скорочувати час приготування в рази. Це стосується нашого улюбленого сметанника зокрема.
Зазвичай тісто для медовиків круте, треба постаратися, щоб рівномірно його розкачати. Ну й чекати, доки вони спечуться.
Медовик зі сметанним кремом за 30 хвилин
У Alina FooDee тісто рідке, його легко розрівняти на застеленому деку. І коли коржі будуть готові, вибирайте, якою формою буде ваш медовик, і вирізайте.
Лінивий медовик
Лінивий медовик
Інгредієнти:
- 80 г меду;
- по 100 г цукру, вершкового масла;
- 3 яйця;
- 1 ч. л. соди (без гірки);
- дрібка солі;
- 180-200 г борошна.
Для крему:
- 400 г сметани жирністю 20%;
- 1 ст. л. цукрової пудри.
Як приготувати:
- Мед розтопити на повільному вогні, додати соду. Постійно помішуючи, проварити на маленькому вогні 1-2 хвилини до отримання карамельного відтінку.
- Додати вершкове масло та дочекатися, доки воно повністю розтане. Остудити.
- Яйця збити на максимальній швидкості міксера 5 хвилин, поступово додаючи весь цукор.
- До меду додати яйця та просіяти частинами борошно. Тісто розділити на 2 частини, викласти на деко, розрівняти по всій площі лопаткою.
- Випікати за температури 160 градусів 6-8 хвилин до готовності коржа.
- Обрізати краї готових коржів, кожен корж розрізати на частини.
- Сметану змішати з цукровою пудрою.
- Обрізки коржів подрібнити блендером або кавомолкою.
- Коржі промазати сметанним кремом, верх і боки торта обсипати крихтою. Дати просочитися 3-4 години.
Тут дивіться весь процес приготування цього ніжного медовика.
Як зробити лінивий тирамісу – читайте тут.