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Обід за 30 хвилин – простий рецепт м'ясних ватрушок із сиром

Ірина Маслова
18 січня, 12:29
До фаршу потрібно додати трохи борошна та натурального йогурту. Сир – не лише начинка для ватрушок, близько 50 грамів потрібно у м'ясну основу

Щоб нагодувати сім'ю смачно та швидко, треба використовувати продукти, що готуються недовго. Ми розповідали про червоний рис Чарльстон, відомий у США, тепер дізнаємось рецепт ватрушок.

Готуються вони з курячого фаршу з невеликим додаванням борошна та йогурту. До начинки – тертий твердий сир.

М'ясні ватрушки / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Автор рецепта – chef_pandos радить не додавати одразу все борошно, а вводити поступово.

М'ясні ватрушки з сиром

М'ясні ватрушки із сиром / Фото: instagram.com/chef_pandos/

Інгредієнти:

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  • Курячий фарш – 400 г
  • Сир – 150 г
  • Борошно – 200 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Петрушка
  • Натуральний йогурт – 100 г
  • Сіль, перець, спеції – за смаком

Ще спробуйте приготувати курячі ніжки у тісті, щоб потішити рідних справді святковим обідом.

Як приготувати:

  1. Цибулю порізати дрібно. Сир натерти. До фаршу додати цибулю, близько 50 г сиру, яйце та йогурт. Посолити, поперчити, додати спеції. Ретельно перемішати.
  2. Додати борошно і перемішати.
  3. Деко застелити пергаментним папером. Вологими руками сформувати кульки, викласти їх на деко, зробити заглибини. Відправити до духовки на 15-20 хвилин за 180 градусів.
  4. За 15-20 хвилин дістати деко, в поглиблення покласти сир і листя петрушки. Готувати ще 5 хвилин.