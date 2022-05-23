Дуже м'яка сирна запіканка "Всього по 3" – обов'язково приготуйте на сніданок

Запіканки бувають дуже різними, для багатьох навіть несподіваними. Наприклад, з вермішеллю, такими більше 30 років тому годували в дитячих садках і школах, якщо раптом хтось не знає.
Фудблогерка Alina FooDee пропонує класичний варіянт сирної запіканки, але з дещо незвичайним підходом до приготування.
Сирна запіканка "Всього по 3"
Білки збиваються окремо та вмішуються в практично готову для запікання сирну масу. Запіканку краще їсти дуже теплою, так вона максимально соковита та ніжна.
Сирна запіканка "Всього по 3"
Інгредієнти:
- сир – 600 г;
- яйця – 3 шт.;
- дрібка солі;
- цукор, манка, мука, родзинки, сметана – по 3 ст. л.;
- цедра лимона, ванільний цукор.
На вечерю дуже навіть підійде картопляна запіканка з моцарелою або іншим сиром, обов'язково спробуйте.
Як приготувати:
- Залити родзинки окропом і залишити на 5-10 хвилин. Злити воду та просушити паперовими рушниками.
- Розділити яйця на білки та жовтки. До сиру додати щіпку солі, цукор, ванільний цукор, сметану, манну крупу, жовтки. Перебити блендером впродовж 5 хвилин до однорідності.
- Додати родзинки, перемішати. Додати цедру лимона.
- Білки збити до пишності та змішати із сирною масою.
- Змастити форму вершковим маслом. Перекласти у форму. Запікати 30-45 хвилин за 180 градусів.
Як готує цю запіканку авторка рецепта – дивіться у відео.
Раніше ми пропонували приготувати запіканку з індичкою та рисом, вона не зашкодить фігурі.