Дуже м'яка сирна запіканка "Всього по 3" – обов'язково приготуйте на сніданок

Запіканки бувають дуже різними, для багатьох навіть несподіваними. Наприклад, з вермішеллю, такими більше 30 років тому годували в дитячих садках і школах, якщо раптом хтось не знає.

Фудблогерка Alina FooDee пропонує класичний варіянт сирної запіканки, але з дещо незвичайним підходом до приготування.

Сирна запіканка "Всього по 3"

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Білки збиваються окремо та вмішуються в практично готову для запікання сирну масу. Запіканку краще їсти дуже теплою, так вона максимально соковита та ніжна.

Сирна запіканка "Всього по 3"

Сирна запіканка "Всього по 3"

Інгредієнти:

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сир – 600 г;

яйця – 3 шт.;

дрібка солі;

цукор, манка, мука, родзинки, сметана – по 3 ст. л.;

цедра лимона, ванільний цукор.

На вечерю дуже навіть підійде картопляна запіканка з моцарелою або іншим сиром, обов'язково спробуйте.

Як приготувати:

Залити родзинки окропом і залишити на 5-10 хвилин. Злити воду та просушити паперовими рушниками. Розділити яйця на білки та жовтки. До сиру додати щіпку солі, цукор, ванільний цукор, сметану, манну крупу, жовтки. Перебити блендером впродовж 5 хвилин до однорідності. Додати родзинки, перемішати. Додати цедру лимона. Білки збити до пишності та змішати із сирною масою. Змастити форму вершковим маслом. Перекласти у форму. Запікати 30-45 хвилин за 180 градусів.

Як готує цю запіканку авторка рецепта – дивіться у відео.

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Раніше ми пропонували приготувати запіканку з індичкою та рисом, вона не зашкодить фігурі.