Очень мягкая творожная запеканка "Всего по 3" – обязательно приготовьте на завтрак

Запеканки бывают очень разными, для многих даже неожиданными. Например, с вермишелью, такими больше 30 лет тому назад кормили в детских садах и школах, если вдруг кто-то не знает.
Фудблогер Alina FooDee предлагает классический вариант творожной запеканки, но с несколько необычным подходом к приготовлению.
Запеканка "Всего по 3" / Фото: Depositphotos
Белки взбиваются отдельно и вмешиваются в практически готовую для запекания творожную массу. Запеканку лучше есть очень теплой, так она максимально сочная и нежная.
Творожная запеканка "Всего по 3"
Ингредиенты:
- творог – 600 г;
- яйца – 3 шт.;
- щепотка соли;
- сахар, манка, мука, изюм, сметана – по 3 ст. л.;
- цедра лимона, ванильный сахар.
К ужину очень даже подойдет картофельная запеканка с моцареллой или другим сыром, обязательно попробуйте.
Как приготовить:
- Залить изюм кипятком и оставить на 5-10 минут. Слить воду и просушить бумажными полотенцами.
- Разделить яйца на белки и желтки. К творогу добавить щепотку соли, сахар, ванильный сахар, сметану, манную крупу, желтки. Перебить блендером в течение 5 минут до полной однородности.
- Добавить изюм, перемешать. Добавить цедру лимона.
- Белки взбить до пышности и смешать с творожной массой.
- Смазать форму сливочным маслом. Переложить в форму. Запекать 30-45 минут при 180 градусах.
Как готовит эту запеканку автор рецепта – смотрите в видео.
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