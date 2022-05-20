Дуже ніжні японські млинці дораякі – в чому особливість та як приготувати

Оригінальні омлети, оладки, як суфле, та млинці з начинкою дораякі – це лише мала частина серед величезної різноманітності японських сніданків.

"Дора" з японської означає гонг, і, правда, ці млинці на нього схожі. За легендою, їх придумав самурай Бенкей, і спочатку вони були без начинки.

Як приготувати японські млинці дораякі

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Подвійними з начинкою з червоної квасолі, вони стали в 1914 році. До квасолі прив'язуватися необов'язково, беріть щось своє улюблене.

Начинка може бути з кисломолочного сиру або з шоколадною пастою. Тісто для цих млинців особливо ніжне, з додаванням меду, називається кастела. Хоча приготувати його доволі легко.

На каналі LudaEasyCook Позитивна Кухня називають правила смаження дораякі. Готувати їх потрібно на мінімальній кількості олії, час від часу змащуючи сковороду.

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Японські млинці дораякі

Японські млинці дораякі

Інгредієнти:

яйця – 3 шт.;

цукор – 120 г;

мед – 30 г;

молоко – 80 мл;

розпушувач – 10 г;

екстракт ванілі або ванільний цукор – 1 ч. л.;

дрібка солі;

борошно – 180 г.

Якщо захочете дораякі з шоколадною пастою, її можна легко приготувати вдома. Бюджетний рецепт читайте тут.

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Як приготувати:

Розбити яйця, додати сіль та цукор, перемішати. Додати ванілін або ваніль, мед. Просіяти борошно з розпушувачем до яєць. Ретельно перемішати вінчиком, щоб не було грудочок. Тісто вийде, як густа сметана. Якщо тісто буде надто густим, додайте трохи теплого молока. Залишити на 15 хвилин. Сковороду злегка змастити олією, надлишки олії прибрати серветкою. Набирати тісто мірною склянкою та виливати на сковороду. Смажити до того часу, коли на поверхні утворяться бульбашки й почнуть лопатися, швидко перевернути на інший бік. Дати трохи охолонути та з'єднати кремом або шоколадною пастою.

Докладніше про млинці дораякі дивіться нижче.

Японці люблять на сніданок барвистий омлет тамагоякі, для нього треба трохи овочів.