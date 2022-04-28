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Економний та простий рецепт домашньої шоколадної пасти

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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28 квітня, 12:04
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На весь процес знадобиться 15-20 хвилин. Горіхи, вершкове масло додавайте після того, як готова паста трохи охолоне
Домашня шоколадна паста
Домашня шоколадна паста / Фото: breadsandsweets.com

Зазвичай шоколадна паста коштує в магазині порівняно немало, найчастіше її склад залишає бажати кращого.

Домашній продукт, як і, наприклад, піта, приготовлена самостійно, не міститиме шкідливе у складі.

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Ця шоколадна паста складається з какао, краще хорошої якості, борошна, цукру та молока.

Щодо цукру, то його може бути більше або менше. Горіхи та вершкове масло додавайте, коли паста трохи охолоне.

І єдина складність – постійне помішування майбутньої шоколадної пасти у процесі приготування, це потрібно, щоб маса не підгоріла.

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Рецепт знайшли на каналі Щаслива сім'я!!! Світлана Дудкіна.

Домашня шоколадна паста

Економний рецепт домашньої шоколадної пасти
Економний рецепт домашньої шоколадної пасти / Фото: Pixabay

Інгредієнти:

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  • 4 ст. л. какао;
  • 3 ст. л борошна;
  • склянку або трохи менше цукру;
  • 4 склянки молока;
  • вершкове масло – за бажанням;
  • горіхи.

Рецепт густої сметани з домашнього молока знайдете в цьому матеріялі.

Як приготувати:

  1. Сухі інгредієнти з'єднати та змішати. Влити молоко. Добре перемішати.
  2. Поставити на середній вогонь та готувати, помішуючи, до загустіння 15-20 хвилин.
  3. Додати вершкове масло за бажанням і дати охолонути.

Тут читайте, як зробити хрусткі домашні чіпси в мікрохвильовій печі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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