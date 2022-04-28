Економний та простий рецепт домашньої шоколадної пасти

Зазвичай шоколадна паста коштує в магазині порівняно немало, найчастіше її склад залишає бажати кращого.
Домашній продукт, як і, наприклад, піта, приготовлена самостійно, не міститиме шкідливе у складі.
Ця шоколадна паста складається з какао, краще хорошої якості, борошна, цукру та молока.
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Щодо цукру, то його може бути більше або менше. Горіхи та вершкове масло додавайте, коли паста трохи охолоне.
І єдина складність – постійне помішування майбутньої шоколадної пасти у процесі приготування, це потрібно, щоб маса не підгоріла.
Рецепт знайшли на каналі Щаслива сім'я!!! Світлана Дудкіна.
Домашня шоколадна паста
Інгредієнти:
- 4 ст. л. какао;
- 3 ст. л борошна;
- склянку або трохи менше цукру;
- 4 склянки молока;
- вершкове масло – за бажанням;
- горіхи.
Рецепт густої сметани з домашнього молока знайдете в цьому матеріялі.
Як приготувати:
- Сухі інгредієнти з'єднати та змішати. Влити молоко. Добре перемішати.
- Поставити на середній вогонь та готувати, помішуючи, до загустіння 15-20 хвилин.
- Додати вершкове масло за бажанням і дати охолонути.
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