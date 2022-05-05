Оладки з молодої капусти на сніданок – подаються зі сметаною

Отже, якщо залежалася торішня капуста, то для оладок її краще не використовувати. Можна швидко та смачно замаринувати її та отримати чудову закуску.

Щоб ці оладки вийшли трохи хрусткими, потрібна молода капуста. Не використовуйте для нарізки блендер або комбайн, тонко нашаткуйте й несильно подрібніть ножем – отримайте неймовірну соковитість.

Оладки з молодої капусти на сніданок

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Перед тим, як тісто потрапить на добре розігріту сковороду, ретельно його перемішайте – грудочок із тіста має не залишатися.

Рецепт знайшли на сторінці шеф-кухаря www.djurenko.com.

Оладки з молодої капусти

Оладки з молодої капусти / Фото: www.djurenko.com

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Інгредієнти:

молода капуста – половина качана;

яйце – 2 шт.;

пшеничне борошно – 1-2 ст. л.;

олія – 3-4 ст. л.;

сіль, чорний перець, спеції;

сметана, зелень.

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Як приготувати:

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Розрізати качан капусти навпіл, тонко нашаткувати, а краще нарізати і додатково подрібнити ножем. Посолити і поперечити. Акуратно перемішати капусту руками і дати їй постояти дві-три хвилини, щоб увібралася сіль. Додати яйця і перемішати виделкою. Додати 1 ст. л. пшеничного борошна (з верхом) і ретельно перемішати, щоб не було грудочок із тіста. У великій сковороді добре розігріти 3-4 ст. л. олією. Столовою ложкою викласти капустну масу. Смажити оладки на середньому вогні, не накриваючи сковородку кришкою. Щойно нижній бік подрум'яниться, смажити з іншого боку.

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