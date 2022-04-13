Улюблений смак дитинства – рецепт тушкованої капусти із сосисками

Дивовижна історія з тушкованою капустою – до смішного проста страва, а от знайти тих, хто її не любить, практично неможливо.
Люблять її і в Латвії, причому готують навіть на свята з найнесподіванішими для нас добавками – яблуками та медом, наприклад.
Тушкована капуста із сосисками – це те, з чим у багатьох асоціюється дитячий садок та домашні обіди дитинства. Сосиски додавали для ситності та економії.
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Якщо використовуєте варені сосиски, їх потрібно додавати практично наприкінці приготування. Копчені ковбаски закидайте раніше.
Рецепт з каналу Завжди Смачно!
Тушкована капуста як у дитинстві
Інгредієнти:
- капуста – 1 кг (можна більше);
- цибуля, морква – по 3 шт.;
- сіль – 1 ст. л.;
- цукор – 1,5 ст. л.;
- томатна паста – 3 ст. л.;
- перець, лаврове листя – за смаком;
- зелень;
- сосиски або ковбаски.
Якщо у вас залежалася капуста, то її можна швидко та смачно замаринувати. Як це зробити – читайте тут.
Як приготувати:
- Цибулю нарізати півкільцями. Обсмажити на середньому вогні три хвилини.
- Моркву натерти, додати до цибулі. Готувати три хвилини на середньому вогні.
- Капусту тонко нашаткувати, додати частину до цибулі з морквою, перемішати. Посолити та готувати кілька хвилин. Додати решту капусти, готувати 10-15 хвилин.
- Капусту розсунути від центру каструлі або сковороди та додати томатну пасту. Перемішати, готувати кілька хвилин.
- Додати цукор, перемішати. Готувати на слабкому вогні 7-10 хвилин.
Докладніше про процес дивіться у відео.