Відкритий пиріг "XXL" – новий рецепт випічки для всієї родини (відео)

Отже, ягоди або нарізані фрукти можуть бути будь-якими. Можна використовувати полуницю, з нею пироги особливі.

Основа – це пісочне тісто. У цьому рецепті йому не потрібно охолоджуватись, можна одразу викладати у форму.

Відкритий пиріг "XXL"

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Щодо крему, то він заварний. Після того, як буде готовий і трохи охолоне, до нього вмішується сметана.

Рецепт від Ricette Dolce facili e veloci.

Пиріг "XXL" з ягодами або фруктами

Пиріг "XXL" з ягодами або фруктами

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Інгредієнти для тіста:

420 г борошна;

210 г вершкового масла;

150 г цукру;

16 г розпушувача;

1 яйце.

Для крему:

700 мл молока;

120 г цукру;

60 г кукурудзяного крохмалю;

ванілін;

по 400 г сметани, ягід;

цукрова пудра.

Як приготувати:

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Для крему в сотейнику з'єднати молоко, цукор та крохмаль. Готувати на середньому вогні, помішуючи вінчиком для загустіння. Додати ванільний цукор, перемішати. Змішати всі інгредієнти для тіста (вершкове масло нарізати) і замісити. Форму змастити вершковим маслом. З більшої половини тіста сформувати основу з бортиками. До крему додати сметану. Ретельно перемішати. Викласти крем, потім – ягоди або нарізані фрукти. Зверху викласти шматочки решти тіста. Випікати в розігрітій до 180 градусів 50-60 хвилин.

Деталі формування пирога дивіться у ролику.

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