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Відкритий пиріг "XXL" – новий рецепт випічки для всієї родини (відео)

Ірина Маслова
26 червня, 08:33
В оригінальному рецепті використовуються сливи. Зараз їх знайти складно, тому можна взяти будь-які інші фрукти або ягоди

Отже, ягоди або нарізані фрукти можуть бути будь-якими. Можна використовувати полуницю, з нею пироги особливі.

Основа – це пісочне тісто. У цьому рецепті йому не потрібно охолоджуватись, можна одразу викладати у форму.

Відкритий пиріг "XXL"

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Щодо крему, то він заварний. Після того, як буде готовий і трохи охолоне, до нього вмішується сметана.

Рецепт від Ricette Dolce facili e veloci.

Пиріг "XXL" з ягодами або фруктами

Пиріг "XXL" з ягодами або фруктами

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Інгредієнти для тіста:

  • 420 г борошна;
  • 210 г вершкового масла;
  • 150 г цукру;
  • 16 г розпушувача;
  • 1 яйце.

Для крему:

  • 700 мл молока;
  • 120 г цукру;
  • 60 г кукурудзяного крохмалю;
  • ванілін;
  • по 400 г сметани, ягід;
  • цукрова пудра.

Як приготувати:

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  1. Для крему в сотейнику з'єднати молоко, цукор та крохмаль. Готувати на середньому вогні, помішуючи вінчиком для загустіння. Додати ванільний цукор, перемішати.
  2. Змішати всі інгредієнти для тіста (вершкове масло нарізати) і замісити.
  3. Форму змастити вершковим маслом. З більшої половини тіста сформувати основу з бортиками.
  4. До крему додати сметану. Ретельно перемішати. Викласти крем, потім – ягоди або нарізані фрукти.
  5. Зверху викласти шматочки решти тіста.
  6. Випікати в розігрітій до 180 градусів 50-60 хвилин.

Деталі формування пирога дивіться у ролику.

Обов'язково спробуйте бісквіт "Вікторія". Цьому десерту більше 200 років.