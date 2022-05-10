Палюшки із сиру – рецепт соковито-хрусткого сніданку з Галичини

І ще один сирний сніданок із Західної України. Обов'язково приготуйте закарпатські гомбівці, вони теж сирні, круглі та часто з начинкою.
Галицькі палюшки – це практично, як ліниві вареники, тільки у формі брусочків або пальчиків. Після того, як вони відваряться, а вода стече, їх потрібно обсмажити до красивого золотавого кольору на вершковому маслі.
Галицькі палюшки з сиру на сніданок
Рецепт від української фудблогерки zernograd.com.
Галицькі палюшки
Галицькі палюшки
Інгредієнти:
- 200 г сиру;
- яйце;
- дрібка солі;
- 50 г борошна;
- 25 г цукру;
- ванілін;
- вершкове масло для обсмажування.
Дуже смачними виходять оладки з молодої капусти, їх можна готувати на сніданок. Їхній рецепт читайте тут.
Як приготувати:
- Сир ретельно віджати і протерти через сито. Змішати усі інгредієнти для тіста.
- Розкачати товсту ковбаску. Прим'яти долонею та нарізати палюшки вузької довгої форми.
- Відварити палюшки у киплячій воді. Коли спливуть, відкинути на друшляк, дати стекти воді та трохи остудити.
- Обсмажити на вершковому маслі до рум'яної скоринки.
Тут побачите докладний процес обсмажування галицьких палюшок.
Тут знайдете рецепт сніданку з дитинства – запіканки із сиру та вермішелі.