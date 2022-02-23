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Гомбовці закарпатські – рецепт крупних сирних кульок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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23 лютого, 08:19
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Начинку беріть за своїм смаком. Це можуть бути ягоди або джем. Для максимальної ніжності сиру його можна збити блендером або протерти через сито
Гомбовці з сиру
Гомбовці з сиру / Фото: Depositphotos

Деякі кулінарні історики важають, що гомбовці беруть свій початок від стародавніх китайських парових булочок бао.

Вважається, що змін вони зазнали в Угорщині, такими потрапили на Закарпаття та стали головним десертом регіону.

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По суті, це ліниві вареники із сиру, тільки круглі. І тільки на Закарпатті вони подаються з хрумким посипанням з вершкового масла, цукру і панірувальних сухарів.

Автор цих гомбовців – pate_in_ua – радить брати звичайний сир, не зернистий.

Гомбовці

Гомбовці
Гомбовці / Фото: instagram.com/pate_in_ua/

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Інгредієнти:

  • 300 г сиру;
  • 1 яйце;
  • 50 г манки;
  • 1-2 ст. л. борошна;
  • 50 г вершкового масла;
  • 50 г панірувальних сухарів;
  • 5-6 ст. л. цукру;
  • 1/2 пакетика ванільного цукру;
  • кориця – за бажанням.

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Як приготувати:

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  1. Ретельно перемішати сир з яйцем, манкою, просіяним борошном, невеликою кількістю цукру і ваніліном.
  2. Сформувати кульки з однієї столової ложки сирної маси. На цьому етапі можна додавати начинку.
  3. Для посипання розтопити вершкове масло, додати цукор, корицю та сухарі. Обсмажити до розчинення цукру. Зняти з вогню.
  4. Гомбовці відварити в окропі, відкласти на друшляк за хвилину після того, як спливуть на поверхню.
  5. Теплі гомбовці обваляти у посипанні.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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