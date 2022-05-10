Палюшки из творога – рецепт сочно-хрустящего завтрака из Галичины

И еще один творожный завтрак из Западной Украины. Обязательно приготовьте закарпатские гомбовцы, они тоже творожные, круглые и часто с начинкой.
Галицкие палюшки – это практически, как ленивые вареники, только в форме брусочков или пальчиков. После того, как они отварятся, а вода стечет, их нужно обжарить до красивого золотистого цвета на сливочном масле.
Галицкие палюшки из творога на завтрак / Фото: zernograd.com
Рецепт от украинского фудблогера zernograd.com.
Галицкие палюшки
Галицкие палюшки / Фото: zernograd.com
Ингредиенты:
- 200 г творога;
- яйцо;
- щепотка соли;
- 50 г муки;
- 25 г сахара;
- ванилин;
- сливочное масло для обжаривания.
Очень вкусными получаются оладьи из молодой капусты, их тоже можно готовить на завтрак. Их рецепт читайте здесь.
Как приготовить:
- Творог тщательно отжать и протереть через сито. Смешать все ингредиенты для теста.
- Раскатать толстую колбаску. Примять ладонью и нарезать узкой длинной формы.
- Отварить палюшки в кипящей воде. Когда всплывут, откинуть на дуршлаг, дать стечь воде и немного остудить.
- Обжарить на сливочном масле до румяной корочки.
Здесь увидите подробный процесс обжаривания галицких палюшек.
Здесь найдете рецепт завтрака из детства – запеканки из творога и вермишели.