Паска для лінивих, з якою впорається навіть новачок – рецепт без дріжджів

Бувають рецепти великодньої випічки, як кажуть, без заморочок, а бувають ще простіше – коли замість дріжджів береться розпушувач, вимішувати тісто довго не треба й тримати в теплому місці для підйому теж.
Отже, коли тісто буде готове, потрібно дати йому відпочити 10-15 хвилин, а потім розкладати по формах. У нашому випадку потрібні паперові. Можна використовувати й форму для кексу.
Паска для лінивих - рецепт без дріжджів / Фото: freepik.com
Зовні паска без дріжджів схожа на кекс, за рахунок жирного топленого масла вона соковитіша.
Фудблогерка Рецепти Simple Food з Юлією Шевчукдодає у своє тісто ложку кукурудзяного крохмалю для того, щоб його полегшити та зробити випічку повітрянішою.
Паска без дріжджів
Інгредієнти на одну паску:
- борошно – 250 г;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 150 г;
- вершкове масло 82% – 100 г;
- молоко – 150 мл;
- сметана, кукурудзяний крохмаль – по 2 ст. л.;
- сухофрукти – 100 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- сода на кінчику ч. л.;
- дрібка солі;
- ванільний цукор 1-2 ч. л.
Глазур:
- яєчний білок – 1 шт.;
- цукрова пудра – 100-150 г;
- сік лимона – 1-2 ч. л.
Рецепт смачної паски в мультиварці читайте тут.
Як приготувати:
- Сухофрукти добре промити, залити горячою водою.
- У просіяне борошно додати крохмаль. Додати решту сухих інгредієнтів і добре перемішати.
- Поступово збити яйце з цукром до білої пишної піни. Додати тепле молоко та сметану кімнатної температури. Добре перемішати міксером.
- Додати тепле розтоплене вершкове масло. Частинами ввести сухі інгредієнти, перемішати. Тісто вийде еластичним.
- Додати родзинки, перемішати. Залишити тісто на 5-10 хвилин.
- Розігріти духовку.
- Розкласти тісто по формах. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин.
- Для глазурі білок збити до високої піни. Додати цукрову пудру частинами, постійно збиваючи. Вилити сік лимона, перемішати.
- Коли паска повністю охолоне, зняти паперову форму та прикрасити.
Детальніше про заміс тіста для паски без дріжджів дивіться у відео.
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