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Печиво на День Святого Миколая – з імбиром, какао та сиром

Ірина Маслова
17 грудня, 13:45
Імбирне печиво – традиційне у це свято. Шоколадне після випічки покривається тріщинами. А в сирні палички треба додати банан

День Святого Миколая у нашій країні улюблений у дорослих та дітей.

Крім того, що ми всі отримуватимемо подарунки, вдома має бути аромат різного печива.

Рецепти печива до Дня Святого Миколая / Фото: Колаж: Сьогодні

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Авторка рецепта шоколадного печива з тріщинами dolce.vita.school – акцентує: тісто після замісу буде рідким, але не потрібно додавати у нього зайве борошно.

Тісто для сирних паличок від kotlyarovalife замішується на рисовому борошні.

Фудблогерка та авторка імбирного печива voitofrukt – рекомендує розкачувати тісто якнайтонше.

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Імбирне печиво

Імбирне печиво / Фото: instagram.com/voitofrukt/

Інгредієнти:

  • Борошно – 260 г
  • Яйце куряче – 1 шт.
  • Цукор, вершкове масло – по 100 г
  • Мед – 3 ч. л.
  • Розпушувач, кориця – по 1 ч. л.
  • Какао – 10 г
  • Імбир – 2 ч. л. (без гірки)
  • Мускатний горіх – щіпка

Для глазурі:

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  • Білок
  • Цукрова пудра – 180 г
  • Лимонний сік – 1 ч. л.

Як приготувати:

  1. Змішати борошно, какао, спеції та розпушувач. Окремо збити яйце, розм'якшене вершкове масло, цукор та мед. Додати суху суміш і вимісити тісто.
  2. Загорнути у плівку та прибрати в холодильник мінімум на 2 години.
  3. Розкочати тісто і вирізати формами печиво. Акуратно перенести на деко, застелене пергаментом або силіконовим килимком.
  4. Випікати за 180 градусів 8-10 хвилин. Час залежить від товщини печива.
  5. Для глазурі збити вінчиком білок, всипати цукрову пудру, перемішати. Додати лимонний сік та ще раз перемішати. Накрити вологою серветкою та залишити на 15 хвилин.
  6. У пакеті зробити тонкий отвір, налити глазур та нанести візерунки.

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Сирні палички

Сирні палички / Фото: instagram.com/kotlyarovalife/

Інгредієнти:

  • Банан
  • Сир – 300 г
  • Дитячий сирок – 100 г
  • Яйце
  • Жовток
  • Рисове борошно – 5-6 ст. л.
  • Кокосова стружка

Як приготувати:

  1. Банан та сир з'єднати, ретельно перемішати.
  2. Додати яйце та борошно. Сформувати палички, змастити жовтком.
  3. Випікати 25 хвилин за 180 градусів, бажано на силіконовому килимку. Зверху посипати кокосовою стружкою.

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Шоколадне печиво з тріщинами

Шоколадне печиво з тріщинами / Фото: instagram.com/dolce.vita.school/

Інгредієнти:

  • Борошно – 170 г
  • Какао-порошок – 3-4 ст. л.
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Цукор – 100 г
  • Сіль дрібка
  • Ванільний цукор – за смаком
  • Олія – 85 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Цукрова пудра для обсипання

Як приготувати:

  1. Збити яйця та цукор на високій швидкості до щільної консистенції. Додати какао і розпушувач до борошна та просіяти.
  2. Додати до яєць сіль, ваніль, олію і збити до однорідності.
  3. До яєць всипати борошно, перемішати до однорідності.
  4. Тісто зібрати в кулю, загорнути у плівку. Прибрати у холодильник мінімум на годину.
  5. Розділити на невеликі шматочки, скачати кульки та обваляти кожну в цукровій пудрі.
  6. На деко, застелене пергаментом, викласти кульки на відстані.
  7. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 15-20 хвилин.