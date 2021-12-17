Печиво на День Святого Миколая – з імбиром, какао та сиром

День Святого Миколая у нашій країні улюблений у дорослих та дітей.

Крім того, що ми всі отримуватимемо подарунки, вдома має бути аромат різного печива.

Рецепти печива до Дня Святого Миколая / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Авторка рецепта шоколадного печива з тріщинами – dolce.vita.school – акцентує: тісто після замісу буде рідким, але не потрібно додавати у нього зайве борошно.

Тісто для сирних паличок від kotlyarovalife замішується на рисовому борошні.

Фудблогерка та авторка імбирного печива – voitofrukt – рекомендує розкачувати тісто якнайтонше.

Реклама

Імбирне печиво

Імбирне печиво / Фото: instagram.com/voitofrukt/

Інгредієнти:

Борошно – 260 г

Яйце куряче – 1 шт.

Цукор, вершкове масло – по 100 г

Мед – 3 ч. л.

Розпушувач, кориця – по 1 ч. л.

Какао – 10 г

Імбир – 2 ч. л. (без гірки)

Мускатний горіх – щіпка

Для глазурі:

Реклама

Білок

Цукрова пудра – 180 г

Лимонний сік – 1 ч. л.

Як приготувати:

Змішати борошно, какао, спеції та розпушувач. Окремо збити яйце, розм'якшене вершкове масло, цукор та мед. Додати суху суміш і вимісити тісто. Загорнути у плівку та прибрати в холодильник мінімум на 2 години. Розкочати тісто і вирізати формами печиво. Акуратно перенести на деко, застелене пергаментом або силіконовим килимком. Випікати за 180 градусів 8-10 хвилин. Час залежить від товщини печива. Для глазурі збити вінчиком білок, всипати цукрову пудру, перемішати. Додати лимонний сік та ще раз перемішати. Накрити вологою серветкою та залишити на 15 хвилин. У пакеті зробити тонкий отвір, налити глазур та нанести візерунки.

Сирні палички

Сирні палички / Фото: instagram.com/kotlyarovalife/

Інгредієнти:

Банан

Сир – 300 г

Дитячий сирок – 100 г

Яйце

Жовток

Рисове борошно – 5-6 ст. л.

Кокосова стружка

Як приготувати:

Банан та сир з'єднати, ретельно перемішати. Додати яйце та борошно. Сформувати палички, змастити жовтком. Випікати 25 хвилин за 180 градусів, бажано на силіконовому килимку. Зверху посипати кокосовою стружкою.

Шоколадне печиво з тріщинами

Шоколадне печиво з тріщинами / Фото: instagram.com/dolce.vita.school/

Інгредієнти:

Борошно – 170 г

Какао-порошок – 3-4 ст. л.

Розпушувач – 1 ч. л.

Цукор – 100 г

Сіль дрібка

Ванільний цукор – за смаком

Олія – 85 г

Яйце – 2 шт.

Цукрова пудра для обсипання

Як приготувати: