Пиріг "Бідний студент" – бюджетний рецепт випічки з 1990-х (фото)

Цей пиріг із серії нашвидкуруч і з найпростіших інгредієнтів. "Бідний студент" був популярним за часів дефіциту – ні вершкового масла, ні маргарину не потрібно.
Використовується какао, тому смачнішим буде, якщо додати трохи сливового або вишневого варення. За смаком додайте родзинки або улюблені сухофрукти та горіхи.
Рецепт пирога з дитинства "Бідний студент" / Фото: Колаж: Сьогодні
Рецепт від irinabelousova8964.
Пиріг "Бідний студент"
Пиріг "Бідний студент"
Інгредієнти:
- варення – 100 г;
- борошно – 240 г;
- цукор – 150 г;
- сода – 1 ч. л.;
- розпушувач – половина ч. л.;
- яйце;
- какао – 2 ст. л.;
- дрібка солі;
- кефір – 200 мл;
- олія – 50 г;
- горіхи, родзинки – по 50 г.
Як приготувати:
- Горіхи подрібнити, родзинки замочити в гарячій воді, обсушити.
- З'єднати рідкі інгредієнти та окремо сухі. Замісити тісто густе.
- Дно форми застелити пергаментом і змастити олією.
- Випікати у розігрітій до 170 градусів у духовці близько 40 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою.
- Прикрасити за смаком.
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