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Пиріг "Бідний студент" – бюджетний рецепт випічки з 1990-х (фото)

Ірина Маслова
2 липня, 08:37
Інгредієнти для нього знайдуться на кожній кухні. Замішується на олії та кефірі з додаванням улюбленого варення

Цей пиріг із серії нашвидкуруч і з найпростіших інгредієнтів. "Бідний студент" був популярним за часів дефіциту – ні вершкового масла, ні маргарину не потрібно.

Використовується какао, тому смачнішим буде, якщо додати трохи сливового або вишневого варення. За смаком додайте родзинки або улюблені сухофрукти та горіхи.

Рецепт пирога з дитинства "Бідний студент" / Фото: Колаж: Сьогодні

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Рецепт від irinabelousova8964.

Пиріг "Бідний студент"

Пиріг "Бідний студент"

Інгредієнти:

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  • варення – 100 г;
  • борошно – 240 г;
  • цукор – 150 г;
  • сода – 1 ч. л.;
  • розпушувач – половина ч. л.;
  • яйце;
  • какао – 2 ст. л.;
  • дрібка солі;
  • кефір – 200 мл;
  • олія – 50 г;
  • горіхи, родзинки – по 50 г.

Як приготувати:

  1. Горіхи подрібнити, родзинки замочити в гарячій воді, обсушити.
  2. З'єднати рідкі інгредієнти та окремо сухі. Замісити тісто густе.
  3. Дно форми застелити пергаментом і змастити олією.
  4. Випікати у розігрітій до 170 градусів у духовці близько 40 хвилин. Готовність перевірити зубочисткою.
  5. Прикрасити за смаком.

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