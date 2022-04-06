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Пиріг з минтаєм та картоплею – простий та бюджетний рецепт на Благовіщення

Ірина Маслова
6 квітня, 10:14
Минтай відвариться зі спеціями, картоплю треба нарізати соломкою та обсмажити з цибулею. Вистоювання для тіста не потрібне

Різна риба, приготовлена в будь-який спосіб – це основні страви на Благовіщення. Їх треба приготувати 7 квітня.

Цей пиріг дуже бюджетний. Тісто замішується на кефірі, використовується минтай – порівняно недорога риба.

Заливний пиріг з мінтаєм / Фото: Инстаграм

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Крім минтаю, для начинки потрібна картопля. Наріжте її соломкою та обсмажте з цибулею та спеціями.

Рецепт цього простого заливного пирога – редакційний та перевірений десятками людей.

Пиріг з минтаєм на Благовіщення

Інгредієнти:

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  • 500 г філе минтаю;
  • 4 картоплини;
  • 1 цибулина;
  • 1 ч. л. меленої паприки;
  • кунжут;
  • сіль, перець, інші спеції.

Для тіста:

  • 2 курячі яйця;
  • 150 мл кефіру;
  • 180 г борошна;
  • 5 г розпушувача;
  • 15 мл олії;
  • сіль, щіпка соди.

Бюджетний рецепт смачної вечері – минтаю у сирно-вершковому соусі – читайте тут.

Як приготувати:

  1. Філе минтаю крупно нарізати, відварити, посолити й додати спеції. Видалити кістки, нарізати.
  2. Картоплю очистити та нарізати соломкою. Обсмажити з цибулею на олії.
  3. Для тіста з'єднати яйця, кефір, сіль, соду та олію.
  4. Додати борошно та розпушувач. Якщо тісто надто круте, додати трохи кефіру. Якщо рідке – борошна.
  5. Форму змастити вершковим маслом. Вилити половину тіста та викласти картоплю. Викласти минтай та залити тістом.
  6. Посипати кунжутом, випікати в розігрітій до 180 градусів духовці до рум'яної скоринки.