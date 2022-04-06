Пиріг з минтаєм та картоплею – простий та бюджетний рецепт на Благовіщення

Різна риба, приготовлена в будь-який спосіб – це основні страви на Благовіщення. Їх треба приготувати 7 квітня.
Цей пиріг дуже бюджетний. Тісто замішується на кефірі, використовується минтай – порівняно недорога риба.
Заливний пиріг з мінтаєм / Фото: Инстаграм
Крім минтаю, для начинки потрібна картопля. Наріжте її соломкою та обсмажте з цибулею та спеціями.
Рецепт цього простого заливного пирога – редакційний та перевірений десятками людей.
Пиріг з минтаєм на Благовіщення
Інгредієнти:
- 500 г філе минтаю;
- 4 картоплини;
- 1 цибулина;
- 1 ч. л. меленої паприки;
- кунжут;
- сіль, перець, інші спеції.
Для тіста:
- 2 курячі яйця;
- 150 мл кефіру;
- 180 г борошна;
- 5 г розпушувача;
- 15 мл олії;
- сіль, щіпка соди.
Бюджетний рецепт смачної вечері – минтаю у сирно-вершковому соусі – читайте тут.
Як приготувати:
- Філе минтаю крупно нарізати, відварити, посолити й додати спеції. Видалити кістки, нарізати.
- Картоплю очистити та нарізати соломкою. Обсмажити з цибулею на олії.
- Для тіста з'єднати яйця, кефір, сіль, соду та олію.
- Додати борошно та розпушувач. Якщо тісто надто круте, додати трохи кефіру. Якщо рідке – борошна.
- Форму змастити вершковим маслом. Вилити половину тіста та викласти картоплю. Викласти минтай та залити тістом.
- Посипати кунжутом, випікати в розігрітій до 180 градусів духовці до рум'яної скоринки.