Тістечко "Доміно" – рецепт популярного солодкого перекусу дитинства (відео)

Тридцять-сорок років тому особливого вибору тістечок не було. У всякому разі, якщо порівнювати з теперішнім часом.

Проте багато хто досі пам'ятають "Шкільне" з двох бісквітів, з'єднаних яблучним повидлом.

Тістечко "Доміно" / Фото: instagram.com/nadezhda12766

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Щодо "Доміно", то воно теж з'єднувалося яблучним джемом, от тільки коржі були твердішими.

Ну а якщо не пощастило і "Доміно" було куплено дуже сухим, ситуацію рятувала шоколадна та цукрова глазур, якими ця випічка прикрашалася

Після рецепта – весь процес приготування цього улюбленого з дитинства десерту.

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Тістечко "Доміно"

Тістечко "Доміно" / Фото: Рецепты из тетради

Інгредієнти:

маргарин – 150 г;

борошно – 450-500 г;

цукор – 130 г;

яйце – 1 шт.;

вода – 75 мл;

амоній (розпушувач) – 7 г;

сода – ч. л.;

сіль – 1/3 ч. л.;

ванільний цукор – 10 г;

лимонний сік – 1 ч. л;

джем – 200-250 г.

Для глазурі:

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цукрова пудра – 150-200 г;

какао – 1-2 ст. л.;

лимонний сік або вода – 40-50 мл.

Як спекти ще одне улюблене тістечко з дитинства – лимонне з білковим кремом – дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

За допомогою міксера перетерти маргарин з цукром, сіллю та ванільним цукром. Всипати амоній у воду і перемішати до розчинення. Не зупиняючи збивати маргарин, по одній чайній ложці ввести розчин амонію. Додати в маргарин яйце, перемішати. Змішати борошно та соду. Додати борошно в яєчно-маргаринову масу – перемішати. Коли більшість борошна вбереться, додати лимонний сік. Замісити м'яке тісто, воно не має липнути до рук. На пергаменті розкачати тісто завтовшки 3-5 мм. Перенести на пергамент на деко. Випікати за 180-200 градусів 25-30 хвилин. Дати охолонути на деку. Розрізати корж на дві рівні половини. Один корж змастити джемом, викласти другий корж і злегка притиснути руками. Розрізати на порційні тістечка. Для глазурі змішати цукрову пудру та какао. По одній чайній ложці додати лимонний сік або воду, довести до консистенції сметани середньої густини. Покрити верхній корж кожного тістечка. Для білої глазурі додати в цукрову пудру лимонний сік або воду і довести до консистенції сметани середньої густоти. Нанести на шоколадний шар у вигляді доміно.

Тут дивіться процес приготування тістечок "Доміно".