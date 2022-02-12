Пишні булочки з Австрії – готуються на дріжджовому тісті з абрикосовою начинкою

Продовжуємо знайомитись з ароматним світом булочок. Про фінські з гарною прикрасою – розтопленим та запеченим вершковим маслом на верхівці – ми знаємо.

І тепер, судячи з їхнього зовнішнього вигляду, смачні австрійські з абрикосовим джемом всередині.

Австрійські булочки з абрикосовим джемом / Фото: instagram.com/mehlspeiskultur/

Реклама

Перед тим, як потрапити до духовки, булочки двічі змащуються розтопленим маслом. Уже готові прикрашаються цукровою пудрою.

Фудблогерка vinegretteblog рекомендує перед випіканням викладати заготівлі щільно одна до одної.

Австрійські булочки з абрикосовим джемом

Австрійські булочки з абрикосовим джемом / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Реклама

Інгредієнти:

250 мл молока;

35 г свіжих дріжджів;

500 г борошна;

3 жовтки;

50 г цукру;

цедра одного лимона;

пакетик ванільного цукру;

60 г вершкового масла;

дрібка солі.

Для начинки:

350 г абрикосового конфітюру;

100-150 г вершкового масла;

цукрова пудра – для подачі.

Рецепт булочок поповерів, що вистрибують та підійдуть до будь-якої начинки, знайдете тут.

Реклама

Як приготувати: