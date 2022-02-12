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Пишні булочки з Австрії – готуються на дріжджовому тісті з абрикосовою начинкою

Ірина Маслова
12 лютого, 10:10
Тісто розстоюється двічі. Близько 40 хвилин після замісу та 20 хвилин після формування булочок. Цедра одного лимона додається в тісто, а для начинки підійде абрикосовий джем або конфітюр

Продовжуємо знайомитись з ароматним світом булочок. Про фінські з гарною прикрасою – розтопленим та запеченим вершковим маслом на верхівці – ми знаємо.

І тепер, судячи з їхнього зовнішнього вигляду, смачні австрійські з абрикосовим джемом всередині.

Австрійські булочки з абрикосовим джемом / Фото: instagram.com/mehlspeiskultur/

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Перед тим, як потрапити до духовки, булочки двічі змащуються розтопленим маслом. Уже готові прикрашаються цукровою пудрою.

Фудблогерка vinegretteblog рекомендує перед випіканням викладати заготівлі щільно одна до одної.

Австрійські булочки з абрикосовим джемом

Австрійські булочки з абрикосовим джемом / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Інгредієнти:

  • 250 мл молока;
  • 35 г свіжих дріжджів;
  • 500 г борошна;
  • 3 жовтки;
  • 50 г цукру;
  • цедра одного лимона;
  • пакетик ванільного цукру;
  • 60 г вершкового масла;
  • дрібка солі.

Для начинки:

  • 350 г абрикосового конфітюру;
  • 100-150 г вершкового масла;
  • цукрова пудра – для подачі.

Рецепт булочок поповерів, що вистрибують та підійдуть до будь-якої начинки, знайдете тут.

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Як приготувати:

  1. Дріжджі розчинити у теплій воді. Додати решту інгредієнтів і вимісити тісто, доки воно не відходитиме від стінок, близько 7 хвилин.
  2. Тісто накрити рушником і залишити у теплому місці на 30-40 хвилин.
  3. Розділити тісто на 24 частини. Розкачати кожну заготівлю в коло завтовшки близько 8 мм і викласти по ложці конфітюру.
  4. Зібрати краї булочок і викласти у змащену маслом форму швом донизу.
  5. Змастити булочки розтопленим маслом, накрити рушником і залишити на 20 хвилин.
  6. Духовку розігріти до 170 градусів. Булочки ще раз змастити маслом. Випікати близько 30 хвилин Прикрасити цукровою пудрою.