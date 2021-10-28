Рецепти мінтая на день народження – витратите небагато, але почастуєте чудово

Мінтай – універсальний. Тобто не боїться жодних соусів, чи то вершкового або томатного, бо завжди виходить смачним.

Якщо шукайте чудові та бюджетні рецепти на день народження, то сміливо готуйте скумбрію, це теж смачно, або мінтай. Йому не потрібно багато спецій та лимона, щоб "вбити" рибний запах.

Рецепти з мінтаєм на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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Мінтай від anechka.chylikova запікається в сметані з часником, для риби в томатному соусі від iamcookru потрібні помідори, їх треба бланшувати, або томатна паста.

А от для рецепту від thesmilingfoodjourna потрібно трохи більше часу: мінтай обгортається в бекон і запікається на овочевій подушці.

Мінтай на овочевій подушці

Мінтай на овочевій подушці / Фото: instagram.com/thesmilingfoodjournal

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Інгредієнти :

Часник – 2 зуб.

Мінтай – 4 філе

Бекон – 8 шт.

Помідори або чері – 300 г

Нут варений або консервований – 200 г

Лимон, цибуля – по 1 шт.

Копчена паприка – 1 ч. л.

Олія

Сіль, перець, гострий перець, свіжа петрушка, спеції

Як приготувати:

Розігріти духовку до 200 градусів. Форму для запікання змастити олією, викласти нут, нарізані лимон та помідори. Додати розчавлений часник та спеції, перемішати. Готувати 10 хвилин, вийняти з духовки. Рибу промити і нарізати, посолити, поперчити. Обернути кожен шматок беконом та викласти на овочі. Готувати 10-15 хвилин. Посипати петрушкою або іншою зеленню.

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Мінтай у томатному соусі

Мінтай у томатному соусі / Фото: instagram.com/iamcookru/

Інгредієнти:

Філе мінтая – 600 г

Цибуля, морква – по 1 шт.

Томатна паста або помідори – 2 ст. л. або 4 шт.

Вода – 400 мл

Сіль, перець, спеції для риби – за смаком

Олія для смаження

Як приготувати:

Цибулю нарізати півкільцями і викласти в розігріту сковороду з олією. Моркву натерти на тертці та обсмажити до м'якості. Мінтай нарізати на невеликі шматочки та викласти на овочі, додати спеції. Томатну пасту трохи розвести у воді та залити рибу. Готувати на середньому вогні 25 хвилин.

Запечений мінтай під сметанно-часниковим соусом





Минтай у вершково-часниковому соусі / Фото: instagram.com/anechka.chylikova/

Інгредієнти:

Мінтай – 400 г

Сметана – 150 г

Часник – 5 г

Сіль, перець чорний мелений – за смаком

Приправа для риби, сік лимона – за смаком

Кріп – 1 пучок

Олія оливкова – 1 ст. л.

Як приготувати: