Рецепти з броколі, які змусять полюбити її навіть дітей

Навіть нашу улюблену гречку можна перетворити на щось незвичайне, що вже казати про броколі. Судячи з поєднання інгредієнтів у цих рецептах та способу приготування, ці позиції будуть неймовірно смачними, до того ж не зашкодять фігурі.

Суцвіття броколі мають бути без жовтизни на кінчиках, якщо бланшуватимете її, то обдайте після холодною водою. Так капуста приємно хрумтітиме.

Цікаві рецепти з броколі / Фото: Колаж: Сьогодні

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Рецепт броколі із шампіньйонами та куркою від pp_vkus_i_polza ще раз підтверджує, що ця капуста добре поєднується практично з усім.

Перед тим, як полити броколі соусом на основі кисломолочного сиру за рецептом tut_vkusno_i_sytno, її потрібно відварити в підсоленій воді.

В оладки зі сторінки pp.food_recepts, крім курячого філе, додайте трохи помідорів.

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Броколі з куркою та грибами

Броколі з куркою та грибами

Складові:

броколі – 300 г;

нежирні вершки – 100 мл;

куряче філе – 200 г;

печериці – 250 г;

цибуля;

оливкова олія – 1 ч. л.;

сіль, перець.

Як приготувати:

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Суцвіття відварити у киплячій підсоленій воді одну хвилину. Відкинути на друшляк і обдати холодною водою. Цибулю, гриби нарізати кубиками. Дрібно нарізане куряче філе обсмажити на сковороді до золотавої скоринки. Додати печериці та смажити до випаровування рідини. Додати цибулю, броколі, вершки. Довести до смаку сіллю та перцем, тушкувати, помішуючи, до готовності.

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Броколі в сирно-лимонному соусі

Броколі у сирно-лимонному соусі

Складові:

броколі – 350 г;

кисломолочний сир знежирений – 200 г;

яйця – 2 шт.;

часник – 1-2 зубчики;

натуральний йогурт – 4 ст. л.;

сіль, чорний перець.

Як приготувати:

Броколі розібрати на суцвіття та добре промити. Відварити 10 хвилин у киплячій та трохи підсоленій воді до м'якості. Сир розім'яти з пропущеним через прес часником, додати йогурт, сіль та перець за смаком. Полити сирним соусом броколі. Відварені яйця розрізати навпіл і прикрасити при подачі.

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Оладки з курячого філе з броколі та помідорами

Оладки з курячого філе з броколі та помідорами

Складові:

куряче філе – 700 г;

броколі – 150 г;

помідори – 200 г;

яйце – 2 шт.;

сметана 10% – 100 г

цибуля – 1 шт.;

сир – 50 г

борошно цільнозернове або звичайне – 100-120 г. ⠀⠀

Як приготувати:⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Куряче філе нарізати на дрібні шматочки. Броколі потримати в окропі дві-три хвилини та нарізати. Цибулю та помідори нарізати кубиками. Сир потерти на дрібній терці. Змішати всі інгредієнти. Обсмажити з обох боків на повільному вогні, накривши кришкою.

У цьому матеріялі зібрано найцікавіші та дуже прості рецепти польської кухні.