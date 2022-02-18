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З горіхами і вишенькою на верхівці – як спекти молдавське печиво гогош

Ірина Маслова
18 лютого, 08:10
Вишня може бути розморожена або консервована у власному соку та без кісточки. Вона не потрапить у духовку з печивом, а прикрашатиме його після

Рецептів пісочного печива дуже багато, але кожне з них особливе. В Італії є дивовижне канестрелі, тісто для нього замішується на варених жовтках, тому воно максимально пісочне.

Для молдавського гогош потрібні сирі яєчні жовтки. Перед тим, як заготівлі потраплять у духовку, у центрі кожного треба зробити поглиблення.

Молдовське печиво гогош / Фото: instagram.com/olena.panasiuk/

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Саме в них потрапить вишенька без кісточки.

Рецепт зі сторінки moldavian_cuisine.

Молдавське печиво гогош

Молдавське печиво гогош / Фото: instagram.com/moldavian_cuisine/

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Інгредієнти для тіста:

  • яєчний жовток – 4 шт.;
  • яйце – 1 шт.;
  • масло вершкове розм'якшене – 150 г;
  • цукрова пудра – 100 г;
  • борошно – 350 г;
  • вишня розморожена або у власному соку – 150 г;
  • волоські горіхи – 100 г.

Рецепт дуже швидкого сирного печива з Італії та водночас чудової закуски до вина знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Розтерти яєчні жовтки з цукровою пудрою до білого кольору, додати розм'якшене масло і розтерти до однорідності.
  2. Частинами додати борошно і вимісити тісто. Воно не має липнути до рук. Відправити на 30 хвилин у холодильник.
  3. Горіхи подрібнити, збити яйце для змащування.
  4. Тісто розділити на 4 частини, кожну розкачати в коло завтовшки до 1 см. Склянкою вирізати печиво. Викласти на застелене деко.
  5. Всередині кожного печива зробити поглиблення, змастити все печиво яйцем і посипати горіхами.
  6. Випікати за 180 градусів 15-20 хвилин. У кожне поглиблення покласти вишню.