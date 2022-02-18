З горіхами і вишенькою на верхівці – як спекти молдавське печиво гогош

Рецептів пісочного печива дуже багато, але кожне з них особливе. В Італії є дивовижне канестрелі, тісто для нього замішується на варених жовтках, тому воно максимально пісочне.
Для молдавського гогош потрібні сирі яєчні жовтки. Перед тим, як заготівлі потраплять у духовку, у центрі кожного треба зробити поглиблення.
Молдовське печиво гогош / Фото: instagram.com/olena.panasiuk/
Саме в них потрапить вишенька без кісточки.
Рецепт зі сторінки moldavian_cuisine.
Молдавське печиво гогош
Молдавське печиво гогош / Фото: instagram.com/moldavian_cuisine/
Інгредієнти для тіста:
- яєчний жовток – 4 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- масло вершкове розм'якшене – 150 г;
- цукрова пудра – 100 г;
- борошно – 350 г;
- вишня розморожена або у власному соку – 150 г;
- волоські горіхи – 100 г.
Рецепт дуже швидкого сирного печива з Італії та водночас чудової закуски до вина знайдете тут.
Як приготувати:
- Розтерти яєчні жовтки з цукровою пудрою до білого кольору, додати розм'якшене масло і розтерти до однорідності.
- Частинами додати борошно і вимісити тісто. Воно не має липнути до рук. Відправити на 30 хвилин у холодильник.
- Горіхи подрібнити, збити яйце для змащування.
- Тісто розділити на 4 частини, кожну розкачати в коло завтовшки до 1 см. Склянкою вирізати печиво. Викласти на застелене деко.
- Всередині кожного печива зробити поглиблення, змастити все печиво яйцем і посипати горіхами.
- Випікати за 180 градусів 15-20 хвилин. У кожне поглиблення покласти вишню.