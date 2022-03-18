Із сухофруктами та на маргарині – як спекти розсипчасте печиво

Продовжуємо повертати віру в маргарин. З нього виходить чудове печиво, для деякого не знадобляться навіть яйця.
При використанні маргарину, як і з маслом, він має бути кімнатної температури.
Печиво з білим шоколадом і журавлиною / Фото: www.jamieoliver.com
Печиво відсаджується за допомогою столової ложки і взагалі не вимагає формування.
Печиво із сухофруктами
Печиво з сухофруктами / Фото: Инстаграм
Інгредієнти:
- маргарин – 100 г;
- борошно – 150 г;
- цукор – 70 г;
- молоко – 30 мл;
- яйце – 1 шт.;
- сухофрукти – 200 г;
- лимон – 1 шт.
- коньяк (за бажанням) – 3 ст. л.
- кориця – 1 ч. л.
Рецепт гарного та смачного печива, створеного спеціяльно для Овнів, дізнаєтесь тут.
Як приготувати:⠀
- Сухофрукти подрібнити до розміру родзинок та замочити в коньяку на 1 годину. Цедру лимона нетерти дрібно.
- З'єднати цукор, яйце, маргарин кімнатної температури, молоко та цедру. Додати борошно та корицю, перемішати. Вимісити тісто.
- За допомогою столової ложки викласти тісто на застелене пергаментом деко.
- Випікати за 180 градусів 15 хвилин.