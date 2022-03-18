Із сухофруктами та на маргарині – як спекти розсипчасте печиво

Продовжуємо повертати віру в маргарин. З нього виходить чудове печиво, для деякого не знадобляться навіть яйця.

При використанні маргарину, як і з маслом, він має бути кімнатної температури.

Печиво з білим шоколадом і журавлиною / Фото: www.jamieoliver.com

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Печиво відсаджується за допомогою столової ложки і взагалі не вимагає формування.

Печиво із сухофруктами

Печиво з сухофруктами / Фото: Инстаграм

Інгредієнти:

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маргарин – 100 г;

борошно – 150 г;

цукор – 70 г;

молоко – 30 мл;

яйце – 1 шт.;

сухофрукти – 200 г;

лимон – 1 шт.

коньяк (за бажанням) – 3 ст. л.

кориця – 1 ч. л.

Рецепт гарного та смачного печива, створеного спеціяльно для Овнів, дізнаєтесь тут.

Як приготувати:⠀