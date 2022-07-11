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Салат "Берлінський", який захочеться їсти щодня (відео)

Ірина Маслова
11 липня, 17:03
Огірки потрібні двох видів – консервовані та свіжі. Ще з овочів є болгарський перець. Заправляється соусом на основі йогурту, сметани або майонезу на вибір

Ймовірно, "Берлінським" цей салат назвали через присутність шинки та консервованих огірків. Німці це люблять. А ще вони люблять додавати до курячої печінки яблука, виходить дуже смачно.

Салат доволі ситний. Окрім шинки, ще будуть варені яйця. Жовтки підуть у заправку, в якій є трохи гірчиці.

Як приготувати салат "Берлінський"

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Рецепт зі сторінки Смаколик.юа Марія Михальченко.

Салат "Берлінський"

Салат "Берлінський"

Інгредієнти:

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  • 300 г шинки;
  • 300 г маринованих огірків;
  • 1 болгарський перець (великий);
  • 2 яйця;
  • 2 яєчні білки;
  • зелена цибуля;
  • 150 г свіжого огірка;
  • 100 г сиру.

Для заправки:

  • 2 варені жовтки;
  • 2 ст. л. йогурту (майонезу або сметани);
  • 1 ч. л. неміцної гірчиці;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Для заправки жовтки розчавити виделкою, з'єднати з іншими інгредієнтами та ретельно розмішати.
  2. Інгредієнти салату нарізати. Додати нарізану зелень і тертий сир.
  3. Заправити салат та перемішати.

Нижче – відео про цей салат від його авторів.

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