Салат з молодою капустою – весь секрет особливої заправки на основі жовтків

Молода капуста, разом з редисом, – найголовніші овочі квітня-травня та порівняно недорогі. Як смачно використовувати редис у салаті – ми писали.
Цей салат найпростіший, але тільки на перший погляд. Зазвичай яйця нарізаються повністю, тобто білки із жовтками. Тут нарізаними будуть лише білки.
Салат с молодою капустою, огірком та яйцями / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/sofi.kotova
Жовтки потрібно подрібнити за допомогою виделки та змішати із соняшниковою олією, сметаною і гірчицею. За бажанням додайте до салату трохи консервованого горошку.
Рецепт побачили на каналі Апетитне ТБ.
Салат з молодої капусти з огірком та яйцями
Салат з молодої капусти з огірком та яйцями / Фото: instagram.com/home_kitchen_34_recipes
Інгредієнти:
- молода капуста – 400 г;
- огірок – 1 шт.;
- яйця – 4 шт.;
- зелень;
- сіль;
- соняшникова олія, сметана – по 3 ст. л.;
- гірчиця – 1 ч. л.
Ще один сезонний салат, тільки з редисом та яйцем, знайдете тут.
Як приготувати:
- Капусту нашаткувати, огірки та зелень нарізати.
- Білки відокремити від жовтків. Білки нарізати соломкою та додати до овочів.
- Жовтки посолити та розім'яти виделкою.
- З'єднати олію, сметану і гірчицю, перемішати. Заправити салат.