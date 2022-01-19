Салат з редькою та сиром – легкий рецепт для смачного завершення дня

Коли, як не взимку, активно готувати з коренеплодів. Якщо поки не куштували максимально збалансований салат "Богатир" з буряків, то обов'язково зробіть це.
Цей же салат з редьки, яку потрібно тонко натерти. До неї додасться твердий тертий сир і трохи часнику.
Салат з редькою / Фото: instagram.com/lenatsinkevich
Рецепт зі сторінки iamcookru.
Салат з редькою та сиром
Салат з редькою та сиром / Фото: instagram.com/iamcookru/
Інгредієнти:
- Редька – 1 шт.
- Сир твердий – 40 г
- Майонез або йогурт – 1 ст. л.
- Сіль – за бажанням
- Часник – 1 зубчик
Якщо потрібно нагодувати ситно, варто спробувати приготувати ліонський салат з беконом та яйцем.
Як приготувати:
- Редьку почистити та натерти на тертці. Злегка обім'яти руками.
- Натерти твердий сир, вичавити часник.
- Поєднати підготовлені інгредієнти. Заправити йогуртом або майонезом, приправити сіллю за смаком.