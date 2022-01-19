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Салат з редькою та сиром – легкий рецепт для смачного завершення дня

Ірина Маслова
19 січня, 20:10
Сир потрібен ваш улюблений твердий, а салат заправляється на вибір – майонезом, сметаною або йогуртом. Якщо майонез, то, звісно, краще, коли він буде домашнім

Коли, як не взимку, активно готувати з коренеплодів. Якщо поки не куштували максимально збалансований салат "Богатир" з буряків, то обов'язково зробіть це.

Цей же салат з редьки, яку потрібно тонко натерти. До неї додасться твердий тертий сир і трохи часнику.

Салат з редькою / Фото: instagram.com/lenatsinkevich

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Рецепт зі сторінки iamcookru.

Салат з редькою та сиром

Салат з редькою та сиром / Фото: instagram.com/iamcookru/

Інгредієнти:

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  • Редька – 1 шт.
  • Сир твердий – 40 г
  • Майонез або йогурт – 1 ст. л.
  • Сіль – за бажанням
  • Часник – 1 зубчик

Якщо потрібно нагодувати ситно, варто спробувати приготувати ліонський салат з беконом та яйцем.

Як приготувати:

  1. Редьку почистити та натерти на тертці. Злегка обім'яти руками.
  2. Натерти твердий сир, вичавити часник.
  3. Поєднати підготовлені інгредієнти. Заправити йогуртом або майонезом, приправити сіллю за смаком.