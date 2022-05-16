Рецепти з кульбабами – як приготувати салат, варення та вино

Будь-які овочі можна використовувати оригінально, але смачно безумовно – це доводять спагеті з кабачків. Щодо кульбаб, то дуже часто використовують їхні квіти – для варення та вина, і листя – для салату.

Важливо пам'ятати, що для їжі не можна збирати кульбаби обабіч доріг, на забруднених ділянках. Для всіх цих рецептів потрібні молоді квіти, краще невеликих розмірів.

Рецепти салату, варення та вина з кульбаб / Фото: Колаж: Сьогодні

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Для салату за рецептом lilmom береться молоде листя кульбаби, помідор, огірок і куряче філе. Вино готується з лимоном та родзинками.

Варення, за словами авторки рецепта oksana_voloshina, буде солодким. Фудблогерка радить для першого разу приготувати його небагато, щоби потім регулювати кількість цукру.

Салат з листям кульбаби

Салат з листям кульбаби

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Інгредієнти:

листя кульбаби;

сік лимона;

помідор, огірок,

куряча грудка;

твердий сир;

олія;

сіль, перець.

Як приготувати:

Листя добре промити, залити соком лимона. Залишити на 20-25 хвилин. З'єднати з нарізаними огірком, помідорами та курячою грудкою. Додати сіль і перець, заправити олією.

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Варення з кульбаб

Варення з кульбаб

Інгредієнти:

100 шт. квіток кульбаби;

0,25 л води;

300 г цукру;

0,5 ч. л. лимонної кислоти.

Як приготувати:

У кульбаб (їх не мити) відірвати зелену частину. Залити водою и поставити на вогонь. Прибрати комах, якщо вони будуть. Довести до кипіння, зменшити вогонь, варити 10 хвилин. Додати лимонну кислоту, розмішати. Готувати 20-25 хвилин. Процідити. Додати цукор, розмішати та довести до кипіння. Зменшити вогонь та варити 30-40 хвилин.

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Вино з кульбаб

Фото: instagram.com/misisbobrova/

Інгредієнти:

2 лимони;

1,5 кг цукру;

3-4 гілочки м'яти;

літрова банка квіток кульбаби (тільки жовта частина)

4 л води + 0,5 л для сиропу;

100 г родзинок.

Як приготувати:

Квітки кульбаби залити холодною кип'яченою водою. Накрити кришкою та відставити на добу. Розчинити в 500 мл окропу цукор і варити на слабкому вогні до густоти сиропу. Настій з кульбаб довести до кипіння, остудити і процідити. З лимонів зняти цедру, вичавити сік та процідити. У квітковий відвар додати цукровий сироп, заздалегідь замочені родзинки, м'яту, цедру та сік лимона. Ретельно перемішати, накрити марлею та відставити на два дні для бродіння. Процідити, родзинки залишити. Перелити вино у велику ємність і надягти гумову рукавичку з невеликою діркою у пальці. Залишити в темному місці за кімнатної температури для бродіння. Коли бродіння припиниться, відокремити осад. Перелити вино у пляшки, закупорити та прибрати у прохолодне темне місце на 3-6 місяців для дозрівання.

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