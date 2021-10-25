Салати на Геловін – оригінальні, але дуже прості рецепти

Салати – це те, що ми готові їсти щодня. Салати на Геловін теж обов'язкові разом з іншими страхітливими стравами. У цій добірці є різні, особливість – їхнє оформлення. З оливок, мініморкви і огірків потрібно зробити "очі", "пальці" і "мордочки" відповідно.
Для страви від кулінара Патрісії Хітон потрібні жовті чері, оливки і хумус. Салат з куркою від lena_michlena – це прекрасна подача.
Салати на Геловін / Фото: Колаж: Сьогодні
Фудблогерка пропонує подавати його в апельсині, м'якоть потрібно прибрати ложкою. А для страхітливого салату від кулінарного сайту Smilesandwich.com потрібна буде чорна паста.
Салат з макаронів на Геловін
Салат з макаронів на Геловін / Фото: smilesandwich.com
Інгредієнти:
- паста за смаком;
- харчовий барвник;
- 1 нарізаний огірок;
- 1/2 головки броколі, нарізаної;
- 1 ск. помідорів чері, розрізаних навпіл;
- 1 ск. тертої моркви;
- 1 ск. тертого сиру;
- італійська заправка для салатів – за смаком.
Як приготувати:
- Відваріть макарони, як вказано на упаковці, до стану аль денте. Злийте воду і залийте холодною водою.
- Броколі відваріть зі спеціями.
- Виріжте "мордочки" в скибочках огірка.
- Додайте приблизно 1/4 склянки води у великій пакет і вичавіть 10 крапель харчового барвника. Додайте макарони в пакет і перемішайте. Зачекайте кілька хвилин, злийте воду і промийте холодною водою.
- Перекладіть макарони у велику миску і додайте інші інгредієнти. Перемішайте. Перед подачею на стіл додайте заправку.
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Салат з куркою в апельсині
Салат з куркою в апельсині / Фото: instagram.com/lena_michlena/
Інгредієнти:
- 1 шт. куряча грудка;
- олія;
- лаврове листя;
- 150 г мікс салату;
- 1 шт. апельсин;
- 2 шт. яйця, зварені круто;
- 70 г твердий сир;
- суміш перців, сіль, сухий часник – за смаком.
Для соусу:
- по 4 ст. л. майонезу і сиру;
- 2 ч. л. зерниста гірчиця;
- 3 шт. мариновані огірки невеликі;
- 2 зуб. часник.
Як приготувати:
- Курячі грудки посоліть, натріть спеціями, полийте олією. На дно форми покладіть лаврове листя і відправте в духовку на 40-45 хвилин при 200 градусах.
- Для соусу збийте всі інгредієнти блендером.
- На велику тарілку покладіть мікс салату, порізану на шматочки курку і полийте частиною соусу. Додайте нарізані яйця.
- Наріжте апельсин і додайте до решти інгредієнтів
- Полийте соусом і посипте тертим сиром.
Салат з чері і "кривавим" соусом
Салат з чері та "кривавим соусом / Фото: www.foodnetwork.com
Інгредієнти:
- 4-6 склянок зелені та міксу салату;
- 1/2 склянки нарізаних чорних оливок;
- 6 помідорів чері, розрізаних навпіл;
- 1/2 склянки хумусу;
- 1 чашка маленьких кульок моцарели;
- 1/2 склянки нарізаних зелених оливок, фаршированих перцем;
- 1 чашка мініморкви;
- 1/4 склянки нарізаного мигдалю.
Для "кривавого" соусу:
- по 1/2 склянки кетчупу і червоного винного оцту;
- 1/4 склянки меду;
- 1 ч. л. болгарського перцю;
- 1 ск. рапсової олії;
- сіль і мелений чорний перець.
Як приготувати:
- У салатник викладіть зелень.
- Для "ока" прикріпіть скибочку чорної оливки до розрізаного боку кожної половинки помідора з краплею хумусу. Прикріпіть зелені оливки до кожної кульки моцарели з хумусом.
- Щоб зробити "пальці", прикріпіть по 1 часточці мигдалю до кінця кожної молодої моркви з хумусом.
- Для заправки збийте кетчуп, оцет, мед, перець. Влийте олію під час збивання, а потім додайте солі та перцю. Перемішайте заправку із салатом, а потім розкладіть зверху всі "частини тіла".