Різні рецепти страв на шпажках до дня народження

Навіть недорогі продукти можна приготувати та подати вишукано. Це стосується запіканок на основі курки та подачі страви на шпажках.
Ще вони швидко готуються і мають дуже презентабельний вигляд. Отже, якщо готуєтеся до дня народження, скористайтеся цими досить вивіреними в плані поєднання інгредієнтів рецептами.
Страви на шпажках - рецепти до дня народження / Фото: Depositphotos
Курячі грудинки зі слайсами з кабачка за рецептом kira_pro_edu – дуже легка закуска та влаштує всіх, хто дотримується правильного харчування.
Для сосисок у тортильї та чері на шпажках від anait_foodblog_receptyсосиски краще брати довгі й не надто тонкі.
І ще для одного рецепта від pp_receptu потрібен лосось, який маринується в соусі на основі білого сухого вина.
Лосось на шпажках
Інгредієнти:
- Лосось – 700 г
- Цибуля – 2 шт.
- Сухе біле вино – 250 мл
- Олія – 50 мл
- Сіль – 1 ч. л
- Чорний мелений перець, кмин – по 1/4 ч. л.
- Лимон
- Перець солодкий жовтий
Як приготувати:
- Філе риби нарізати шматочками, цибулю – кільцями, з'єднати.
- Для маринаду змішати вино, лимонний сік, сіль, перець, кмин. Залити рибу маринадом і поставити у холодне місце на 2 години.
- Нарізати великим кубиком перець. Нанизати рибу на шпажки, чергуючи з цибулею та перцем.
- Викласти на пергамент, збризкати маринадом і запікати за температури 200 градусів 15-20 хвилин або дивитися по готовності.
Шпажки з курячою грудкою та кабачком
Інгредієнти:
- Куряча грудка
- Кабачок
Для маринаду:
- Соєвий соус – 2 ст. л.
- Мед, яблучний оцет – по 1 ч. л.
- Часник – 1 зуб.
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- Кунжут, орегано, чебрець
Як приготувати:
- Для маринаду пропущений через прес часник з'єднати з іншими інгредієнтами.
- Курку нарізати великими кубиками і замочити в маринаді на 30 хвилин. Шпажки покласти у теплу воду на 15 хвилин.
- Кабачок нарізати тонкими слайсами.
- На шпажку нанизати, чергуючи, курку та слайс із кабачка, загорнутий у рулет.
- Викласти на деко, застелене пергаментом, запікати 15 хвилин за температури 180 градусів.
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Сосиски в тортильї з чері на шпажках
Інгредієнти:
- Чері, рукола – по 1 упаковці
- Будь-який нарізаний сир – 1 упаковка
- Сосиски – 1 упаковка
- Соус песто
- Тортилья або лаваш
- Бальзамічний соус
Як приготувати:
- Тортилью скласти навпіл і обрізати краї. Розгорнути тортилью, змастити песто та викласти пластинку сиру. Покласти сосиску і згорнути в рулет, порізати на рівні частини.
- На шпажку по черзі нанизати чері та нарізані рулети.
- Викласти на деко, застелене пергаментом, запікати 8-10 хвилин за температури 180 градусів. ⠀
- При подачі викласти на руколу або іншу улюблену зелень, трохи полити бальзамічним соусом.