Листкові коржики на сковороді – як приготувати катламу з цибулею

Писати про те, що катлама – це виключно з цибульною чи м'ясною начинкою, неправильно. На відміну від грузинських чвіштарі, яким потрібен сулугуні, узбецька катлама може бути альтернативою хлібу та здоби.
У цьому рецепті вона готується з цибулею, можна їсти просто так або з першими стравами. Спробуйте десертну катламу, тоді можна використовувати родзинки, горіхи, цукор.
Узбецька катлама з цибулею / Фото: instagram.com/mamamakushat/
Особливість катлами – в її соковитості та шаруватості. Тонко розкачане тісто змащується топленим вершковим маслом перед тим, як покласти начинку.
Готується на сковороді не більше 15-20 хвилин.
Рецепт знайшли на каналі OSHPAZ KELIN. Він розрахований на чотири великі коржики, їх може бути більше, все залежить від діаметра сковороди.
Катлама з цибулею
Для тіста:
- 300 мл теплої води;
- 1 ч. л. солі;
- 2 ст. л. олії;
- 550-600 г борошна.
Для начинки:
- 4 шт. цибулі;
- 1 ч. л. солі (неповна);
- чорний перець, паприка;
- 70 г вершкового масла.
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Як приготувати катламу:
- У теплу воду додати сіль та олію. Частками всипати борошно та замісити тісто руками. Тісто має бути м'яким і не липнути до рук. Накрити плівкою та залишити на 15-20 хвилин.
- Цибулю нарізати півкільцями, додати спеції для начинки, перемішати.
- Тісто розділити на чотири частини. Поки працюєте з однією частиною, решту скачати в кульки та накрити плівкою.
- Тісто розкачати в дуже тонкий пласт і змастити розтопленим маслом за допомогою долоні. Розподілити начинку, завернути в рулет, потім – у равлик. Злегка приплюснути.
- Обсмажувати починати на невеликій кількості олії під закритою кришкою, періодично перевертаючи та відкриваючи кришку на кілька хвилин.
Докладніше про формування катлами дивіться у відео.
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