Найсмачніші млинці – 6 важливих моментів, які допоможуть зробити їх такими

Який би рецепт не був обраний для млинців, а їх безліч, лайфхаки, як зробити їх ідеальними, однакові для всіх.

Цікаві добавки – від соку лимона та кориці до сушеного орегано їх однозначно поліпшать.

Як приготувати смачні млинці / Фото: Depositphotos

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Ну й тісто, його краще збивати ручним вінчиком, а якщо грудочки залишилися, то обов'язково процідіть.

Як зробити млинці найсмачнішими

Лимонні млинці / Фото: Depositphotos

Борошно. Від нього багато чого залежить. Воно має бути кімнатної температури та обов'язково просіяним.

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Збивання. Експерти рекомендують збивати суміш за допомогою вінчика. Якщо грудочки залишилися, процідіть її, щоб не збивати зайвий раз.

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Газована вода. Додайте трохи в суміш, вона зробить млинці повітряними та хрусткими.

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Відпочинок тіста. Воно має постояти після замішування 15-20 хвилин. Суміш для млинців з гречаного борошна рекомендують потримати у холоді.

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Температура сковороди. Спочатку її потрібно добре розігріти, потім зменшити вогонь до середнього. А лише тепер можна починати смажити млинці.

Додаткові домышки. Вони покращать смак, це може бути трохи соку лимона, кориця, ванільний цукор, сушені трави.

За матеріалами Lovefood.com.