Шашлички з макаронів із сиром – дуже оригінальний та швидкий рецепт для вечері (відео)

Здавалося б, макарони з додатковими інгредієнтами – така проста їжа, але як красиво її можна подати.
Це стосується неймовірної запіканки тимбаль, де спагеті огортають м'ясну начинку. А от макаронні шашлички перевершать навіть найвибагливіші очікування.
Шашлички з макаронів із сиром / Фото: www.mashed.com
Зрозуміло, що попередньо макарони відварюються, нанизуються на шпажки і запікаються кілька хвилин.
У рецепті Мashed.com використовують свіжий базилік для прикраси та моцарелу. Якщо раптом її не виявиться, будь-який інший сир у жодному разі не зіпсує ці шашлички.
Шашлички з макаронів із сиром
Інгредієнти:
- 1 чашка пасти ригатоні або інший;
- 1 ч. л. солі;
- 50 г свіжого базиліку;
- 50 склянки соусу маринара або іншого томатного соусу;
- 100 г моцарели.
Тут дізнаєтесь, як приготувати перлину макаронного мистецтва – пасту Папи Римського.
Як приготувати:
- Відварити макарони згідно з інструкцією у підсоленій воді. Дрібно порізати базилік.
- Коли макарони зваряться, процідити через сито і викласти на тарілку. Нанизати макарони на шпажки. На кожну шпажку насадити по 10-11 штук.
- Помістити чотири шампури з макаронами, полити соусом маринара з обох боків і посипати моцарелою. Запікати 5 хвилин за 190 градусів. Прикрасити базиліком.
Переглянути весь процес можна в цьому відео.