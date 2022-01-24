Шашлички з макаронів із сиром – дуже оригінальний та швидкий рецепт для вечері (відео)

Здавалося б, макарони з додатковими інгредієнтами – така проста їжа, але як красиво її можна подати.

Це стосується неймовірної запіканки тимбаль, де спагеті огортають м'ясну начинку. А от макаронні шашлички перевершать навіть найвибагливіші очікування.

Шашлички з макаронів із сиром / Фото: www.mashed.com

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Зрозуміло, що попередньо макарони відварюються, нанизуються на шпажки і запікаються кілька хвилин.

У рецепті Мashed.com використовують свіжий базилік для прикраси та моцарелу. Якщо раптом її не виявиться, будь-який інший сир у жодному разі не зіпсує ці шашлички.

Шашлички з макаронів із сиром

Інгредієнти:

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1 чашка пасти ригатоні або інший;

1 ч. л. солі;

50 г свіжого базиліку;

50 склянки соусу маринара або іншого томатного соусу;

100 г моцарели.

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Як приготувати:

Відварити макарони згідно з інструкцією у підсоленій воді. Дрібно порізати базилік. Коли макарони зваряться, процідити через сито і викласти на тарілку. Нанизати макарони на шпажки. На кожну шпажку насадити по 10-11 штук. Помістити чотири шампури з макаронами, полити соусом маринара з обох боків і посипати моцарелою. Запікати 5 хвилин за 190 градусів. Прикрасити базиліком.

Переглянути весь процес можна в цьому відео.