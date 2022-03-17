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Солоне сало – смачний перекус за 5 хвилин

17 березня, 15:02
Сало – поживний продукт, який надовго позбавить почуття голоду

У нинішніх умовах рецепти смачних та швидких страв стають особливо актуальними. Цього разу ми розповімо, як приготувати солоне сало за 5 хвилин. Рекомендуємо доповнити страву пишними пампушками, які готуються на воді.

Цей рецепт солоного сала дуже простий, але ви будете здивовані, якою смачною виходить страва.

Солене сало / Фото: instagram.com/tatianazabol

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Інгредієнти:

  • сало;
  • сіль;
  • перець горошком;
  • часник.

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Як приготувати:

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  1. Беремо сало і розрізаємо на великі кубики, не дорізаючи до кінця, щоби наше сало трималося на шкурі.
  2. Щедро натираємо сало сіллю, не забуваючи про краї та шкіру.
  3. Перець давимо у ступці. Таким чином, виходить зовсім інший смак, ніж від меленого перцю. Додаємо його до сала, не шкодуючи. Проте покладайтеся на власні смакові уподобання.
  4. Часник подрібнюємо, але не передавлюємо, і натираємо все сало, крім шкіри.
  5. Упаковуємо в целофановий пакет або харчову плівку, за кімнатної температури тримаємо його протягом 12 годин.
  6. Переміщуємо сало в холодильник на 3-4 дні. Ось і все, солоне сало готове!

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