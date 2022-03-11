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Бурякові котлети – замішуються на манці, сир додається за смаком

Ірина Маслова
11 березня, 12:19
Буряк краще запекти у фользі, але можна й відварити. Потім він крупно натирається. У рецепті також є зелень і трохи часнику

Найулюбленіший овоч початку весни - буряк. З нього готуємо салати, теплі зокрема, з ним виходять смачні котлети.

У процесі натирання може утворюватися багато соку, його краще віджати.

Бурякові котлети / Фото: instagram.com/paskhalov_chief

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Рецепт від українського шеф-кухаря paskhalov_chie.

Бурякові котлети

Інгредієнти:

  • буряк – 600 г;
  • твердий сир – 100 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • манка – 70 г;
  • часник – 1 зубчик
  • зелень – за смаком.

Рецепт котлет з моркви, вони теж замішується на манці, знайдете тут.

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Як приготувати:

  1. Буряк запекти у фольги за 180 градусів близько однієї години. Очистити, натерти крупно.
  2. Натерти сир, дрібно нарізати зелень та часник. Додати до буряків.
  3. Вбити яйце, перемішати і додати борошно.
  4. Сформувати невеликі котлети та викласти на застелене деко.
  5. Запікати 10-15 хвилин за 180 градусів.
  6. У процесі котлети перевернути на інший бік.