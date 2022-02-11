Сирно-яєчний сніданок – рецепт пишної фритати з болгарським перцем

Поки сучасні варіяції яєчні продовжують підкорювати мільйони за допомогою TikTok, класика гордо тримається окремо.
Бо знає, що до неї повертатимуться знову і знову. Фритата – це класичний італійський сніданок з яєць. Обов'язкова умова – наявність відвареної картоплі.
Фритата зі сніданком / Фото: Depositphotos
У цій яєчні присутній твердий сир та рикота, її можна замінити іншим м'яким сиром.
Болгарський перець прикрашає страву, максимально видовищно це зробить овоч червоного кольору.
Рецепт зі сторінки фудблогерки nastya_ohhotnikova.
Фритата з сиром і болгарським перцем
Фритата з сиром і болгарським перцем / Фото: instagram.com/nastya_ohhotnikova/
Інгредієнти:
- 1-2 відварені картоплі;
- 1 невелика цибулина;
- пачка рикоти;
- 70 г твердого сиру;
- 1 солодкий перець;
- петрушка або будь-яка інша зелень;
- 6-8 яєць.
З яєць можна приготувати дуже ситну запіканку. До цього рецепта потрібно додати сосиски.
Як приготувати:
- Відварену картоплю і цибулю нарізати скибочками. Злегка обсмажити на олії або вершковому маслі.
- Твердий сир натерти. Солодкий перець нарізати смужками.
- Яйця збити із сіллю та перцем, додати 60 г тертого сиру та нарізану зелень.
- На дно форми для запікання викласти картоплю з цибулею. Зверху залити яєчною сумішшю.
- За допомогою ложки викласти рикоту або вершковий сир. Зверху – перець і трохи твердого сиру.
- Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин або до готовності.