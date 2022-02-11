Сирно-яєчний сніданок – рецепт пишної фритати з болгарським перцем

Поки сучасні варіяції яєчні продовжують підкорювати мільйони за допомогою TikTok, класика гордо тримається окремо.

Бо знає, що до неї повертатимуться знову і знову. Фритата – це класичний італійський сніданок з яєць. Обов'язкова умова – наявність відвареної картоплі.

Фритата зі сніданком / Фото: Depositphotos

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У цій яєчні присутній твердий сир та рикота, її можна замінити іншим м'яким сиром.

Болгарський перець прикрашає страву, максимально видовищно це зробить овоч червоного кольору.

Рецепт зі сторінки фудблогерки nastya_ohhotnikova.

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Фритата з сиром і болгарським перцем

Фритата з сиром і болгарським перцем / Фото: instagram.com/nastya_ohhotnikova/

Інгредієнти:

1-2 відварені картоплі;

1 невелика цибулина;

пачка рикоти;

70 г твердого сиру;

1 солодкий перець;

петрушка або будь-яка інша зелень;

6-8 яєць.

З яєць можна приготувати дуже ситну запіканку. До цього рецепта потрібно додати сосиски.

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Як приготувати: