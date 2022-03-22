Ситна вечеря за 30 хвилин – як приготувати корсиканський суп з квасолею та рисом

Квасоля, як з'ясувалося, є дуже популярним продуктом Середземномор'я. У Греції готують фасолоду, дуже насичений суп із цими бобовими, на Корсиці є свій, але з додаванням рису.
Як кажуть кулінарні експерти, це пов'язано з впливом двох гастрономічних культур на острів – французької та італійської.
Корсиканський суп з квасолею та рисом / Фото: www.tastymediterraneo.com
Фенхель – це другий за важливістю інгредієнт у корсиканському супі, його сміливо можна замінити селерою. Також можна спробувати додати трохи томатної пасти за смаком.
Квасолю беремо білу, консервовану. Її потрібно буде добре промити і злегка обсмажити із селерою.
Готувати можна на овочевому або курячому бульйоні.
Рецепт зі сторінки vinegretteblog.
Корсиканський суп з квасолею та рисом
Інгредієнти:
- 175 г квасолі білої (консервованої);
- 1 кг селери;
- 60 мл оливкової олії;
- 2 зубчики часнику;
- 200 г рису;
- 1 лавровий лист;
- чебрець, сіль, перець.
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Як приготувати:
- Квасолю замочити на 30 хвилин, промити. Селеру нарізати тонко. Обсмажити селеру на олії до м'якості.
- До селери додати квасолю, подрібнений часник, лавровий лист і чебрець. Готувати кілька хвилин, помішуючи.
- Додати 2 літри води або бульйону, всипати промитий рис, готувати 10-15 хвилин.
- Подавати, збризнувши оливковою олією.