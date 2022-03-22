Ситна вечеря за 30 хвилин – як приготувати корсиканський суп з квасолею та рисом

Квасоля, як з'ясувалося, є дуже популярним продуктом Середземномор'я. У Греції готують фасолоду, дуже насичений суп із цими бобовими, на Корсиці є свій, але з додаванням рису.

Як кажуть кулінарні експерти, це пов'язано з впливом двох гастрономічних культур на острів – французької та італійської.

Корсиканський суп з квасолею та рисом / Фото: www.tastymediterraneo.com

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Фенхель – це другий за важливістю інгредієнт у корсиканському супі, його сміливо можна замінити селерою. Також можна спробувати додати трохи томатної пасти за смаком.

Квасолю беремо білу, консервовану. Її потрібно буде добре промити і злегка обсмажити із селерою.

Готувати можна на овочевому або курячому бульйоні.

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Рецепт зі сторінки vinegretteblog.

Корсиканський суп з квасолею та рисом

Корсиканський суп з квасолею та рисом / Фото: Pinterest

Інгредієнти:

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175 г квасолі білої (консервованої);

1 кг селери;

60 мл оливкової олії;

2 зубчики часнику;

200 г рису;

1 лавровий лист;

чебрець, сіль, перець.

Тут дізнаєтеся про особливості легендарного супу Сенату США та його рецепт.

Як приготувати: