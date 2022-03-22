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Ситна вечеря за 30 хвилин – як приготувати корсиканський суп з квасолею та рисом

22 березня, 13:39
У зв'язку з географічним розташуванням кухня Корсики утворилася під впливом Франції та Італії. Обов'язкова умова – багато фенхелю в супі, його замінюємо селерою

Квасоля, як з'ясувалося, є дуже популярним продуктом Середземномор'я. У Греції готують фасолоду, дуже насичений суп із цими бобовими, на Корсиці є свій, але з додаванням рису.

Як кажуть кулінарні експерти, це пов'язано з впливом двох гастрономічних культур на острів – французької та італійської.

Корсиканський суп з квасолею та рисом / Фото: www.tastymediterraneo.com

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Фенхель – це другий за важливістю інгредієнт у корсиканському супі, його сміливо можна замінити селерою. Також можна спробувати додати трохи томатної пасти за смаком.

Квасолю беремо білу, консервовану. Її потрібно буде добре промити і злегка обсмажити із селерою.

Готувати можна на овочевому або курячому бульйоні.

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Рецепт зі сторінки vinegretteblog.

Корсиканський суп з квасолею та рисом

Корсиканський суп з квасолею та рисом / Фото: Pinterest

Інгредієнти:

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  • 175 г квасолі білої (консервованої);
  • 1 кг селери;
  • 60 мл оливкової олії;
  • 2 зубчики часнику;
  • 200 г рису;
  • 1 лавровий лист;
  • чебрець, сіль, перець.

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Як приготувати:

  1. Квасолю замочити на 30 хвилин, промити. Селеру нарізати тонко. Обсмажити селеру на олії до м'якості.
  2. До селери додати квасолю, подрібнений часник, лавровий лист і чебрець. Готувати кілька хвилин, помішуючи.
  3. Додати 2 літри води або бульйону, всипати промитий рис, готувати 10-15 хвилин.
  4. Подавати, збризнувши оливковою олією.