Тирамісу класичний від італійського шеф-кухаря – простий рецепт з відео

Це у нас із величезним трепетом ставляться до тирамісу, до його інгредієнтів та правильності приготування. І не дивно, тирамісу є за що любити.

В Італії – це більше данина традиції та й спосіб привабити туристів у місцеві кав'ярні.

Класичний рецепт тирамісу / Фото: freepik.com

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Сьогодні тирамісу можна легко зробити в домашніх умовах. І маскарпоне, і савоярді в магазинах продаються.

Експерти радять бути обережними із сиром маскарпоне та вершками в процесі збивання. Через високу жирність їх можна легко "перезбити".

Детальніше процес збивання показаний у відео нижче.

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Тирамісу класичний за рецептом італійського шеф-кухаря

Інгредієнти:

5 яєць;

125 г цукру;

250 г маскарпоне;

320 г жирних вершків;

еспресо;

ром, коньяк – за смаком;

несолодкий какао-порошок для оздоблення;

печиво савоярді (пачка).

Якщо любите смак мигдалю, то варто спробувати приготувати ще один італійський десерт – пиріг збризолону.

Як приготувати:

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Яйця розбити в чашу міксера, додати цукор і збити до пишного стану. З'єднати холодні вершки та маскарпоне. Спочатку збивати на найменшій швидкості. Потім швидкість міксера збільшити до середньої та збивати до пишного стану. Додати до збитих яйця маскарпоне з вершками, перемішати за допомогою лопатки. До остиглого еспресо (за бажанням) додати алкоголь. Опустити савоярді на кілька секунд у каву та викласти на дно форми. Далі – шар крему. Чергуючи шари, сформувати тирамісу. Відправити десерт у холодильник. Перед подачею щедро посипати несолодким какао-порошком.

Усі деталі процесу приготування класичного тирамісу – дивіться у відео.