Тирамісу класичний від італійського шеф-кухаря – простий рецепт з відео

Це у нас із величезним трепетом ставляться до тирамісу, до його інгредієнтів та правильності приготування. І не дивно, тирамісу є за що любити.
В Італії – це більше данина традиції та й спосіб привабити туристів у місцеві кав'ярні.
Класичний рецепт тирамісу / Фото: freepik.com
Сьогодні тирамісу можна легко зробити в домашніх умовах. І маскарпоне, і савоярді в магазинах продаються.
Експерти радять бути обережними із сиром маскарпоне та вершками в процесі збивання. Через високу жирність їх можна легко "перезбити".
Детальніше процес збивання показаний у відео нижче.
Тирамісу класичний за рецептом італійського шеф-кухаря
Інгредієнти:
- 5 яєць;
- 125 г цукру;
- 250 г маскарпоне;
- 320 г жирних вершків;
- еспресо;
- ром, коньяк – за смаком;
- несолодкий какао-порошок для оздоблення;
- печиво савоярді (пачка).
Якщо любите смак мигдалю, то варто спробувати приготувати ще один італійський десерт – пиріг збризолону.
Як приготувати:
- Яйця розбити в чашу міксера, додати цукор і збити до пишного стану.
- З'єднати холодні вершки та маскарпоне. Спочатку збивати на найменшій швидкості. Потім швидкість міксера збільшити до середньої та збивати до пишного стану.
- Додати до збитих яйця маскарпоне з вершками, перемішати за допомогою лопатки.
- До остиглого еспресо (за бажанням) додати алкоголь. Опустити савоярді на кілька секунд у каву та викласти на дно форми. Далі – шар крему. Чергуючи шари, сформувати тирамісу.
- Відправити десерт у холодильник.
- Перед подачею щедро посипати несолодким какао-порошком.
Усі деталі процесу приготування класичного тирамісу – дивіться у відео.