Тірольські галушки – вдалий рецепт, коли треба використати черствий хліб

Навіщо викидати черствий хліб, коли йому є маса застосувань. Це може бути дуже гідна шарлотка із соусом або оці тірольські галушки.
Мало того, що ви смачно використаєте вчорашній хліб, та й ще утилізуєте завітрену ковбасу або шинку. Тобто рецепт цей дуже бюджетний.
Тірольські хлібні галушки / Фото: www.herdmitherz.de
На австрійському сайті Іchkoche.at рекомендують відварити пробну галушку. Якщо вона недостатньо щільна, не тримає форму, то потрібно додати борошна.
І ще. Як свідчить австрійська народна мудрість – перші галушки їдять у супі, другі з квашеною капустою, а треті із салатом.
Тірольські хлібні галушки
Тірольські хлібні галушки / Фото: www.ichkoche.at
Інгредієнти:
- 350 г хлібних кубиків;
- 200 мл молока;
- 4 яйця;
- по 100 г бекону, копченої ковбаси;
- 20 г вершкового масла;
- 1 цибулина (маленька, дрібно нарізана);
- 1 ч. л. петрушки (дрібно нарізана);
- сіль, мускатний горіх;
- 80 г борошна;
- зелена цибуля (дрібно нарізана).
Ще один цікавий рецепт австрійської кухні – циллертальських крапфен, схожих на чебуреки, – знайдете тут.
Як приготувати:
- Змішати кубики хліба з молоком та яйцями і дати постояти 20-30 хвилин.
- Бекон, нарізаний дрібними кубиками, і ковбасу обсмажити в топленому маслі разом з цибулею та петрушкою, приправити сіллю та мускатним горіхом.
- Додати борошно і замісити в щільну, але не надто вологу масу. Вологими руками сформувати галушки.
- Одну з них як пробу відварити у підсоленій воді близько 15 хвилин. Якщо галушки занадто м'які. додати борошна. Подавати тірольські галушки, прикрасивши їх зеленою цибулею.