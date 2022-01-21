Тірольські галушки – вдалий рецепт, коли треба використати черствий хліб

Навіщо викидати черствий хліб, коли йому є маса застосувань. Це може бути дуже гідна шарлотка із соусом або оці тірольські галушки.

Мало того, що ви смачно використаєте вчорашній хліб, та й ще утилізуєте завітрену ковбасу або шинку. Тобто рецепт цей дуже бюджетний.

Тірольські хлібні галушки / Фото: www.herdmitherz.de

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На австрійському сайті Іchkoche.at рекомендують відварити пробну галушку. Якщо вона недостатньо щільна, не тримає форму, то потрібно додати борошна.

І ще. Як свідчить австрійська народна мудрість – перші галушки їдять у супі, другі з квашеною капустою, а треті із салатом.

Тірольські хлібні галушки

Тірольські хлібні галушки / Фото: www.ichkoche.at

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Інгредієнти:

350 г хлібних кубиків;

200 мл молока;

4 яйця;

по 100 г бекону, копченої ковбаси;

20 г вершкового масла;

1 цибулина (маленька, дрібно нарізана);

1 ч. л. петрушки (дрібно нарізана);

сіль, мускатний горіх;

80 г борошна;

зелена цибуля (дрібно нарізана).

Ще один цікавий рецепт австрійської кухні – циллертальських крапфен, схожих на чебуреки, – знайдете тут.

Як приготувати:

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