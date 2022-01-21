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Тірольські галушки – вдалий рецепт, коли треба використати черствий хліб

Ірина Маслова
21 січня, 12:30
І якщо залежалася копчена ковбаса, вона теж піде в ці галушки. Перед тим, як вона це зробить, обсмажте її з цибулею. Подаються із супом, до квашеної капусти або салату

Навіщо викидати черствий хліб, коли йому є маса застосувань. Це може бути дуже гідна шарлотка із соусом або оці тірольські галушки.

Мало того, що ви смачно використаєте вчорашній хліб, та й ще утилізуєте завітрену ковбасу або шинку. Тобто рецепт цей дуже бюджетний.

Тірольські хлібні галушки / Фото: www.herdmitherz.de

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На австрійському сайті Іchkoche.at рекомендують відварити пробну галушку. Якщо вона недостатньо щільна, не тримає форму, то потрібно додати борошна.

І ще. Як свідчить австрійська народна мудрість – перші галушки їдять у супі, другі з квашеною капустою, а треті із салатом.

Тірольські хлібні галушки

Тірольські хлібні галушки / Фото: www.ichkoche.at

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Інгредієнти:

  • 350 г хлібних кубиків;
  • 200 мл молока;
  • 4 яйця;
  • по 100 г бекону, копченої ковбаси;
  • 20 г вершкового масла;
  • 1 цибулина (маленька, дрібно нарізана);
  • 1 ч. л. петрушки (дрібно нарізана);
  • сіль, мускатний горіх;
  • 80 г борошна;
  • зелена цибуля (дрібно нарізана).

Ще один цікавий рецепт австрійської кухні – циллертальських крапфен, схожих на чебуреки, – знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Змішати кубики хліба з молоком та яйцями і дати постояти 20-30 хвилин.
  2. Бекон, нарізаний дрібними кубиками, і ковбасу обсмажити в топленому маслі разом з цибулею та петрушкою, приправити сіллю та мускатним горіхом.
  3. Додати борошно і замісити в щільну, але не надто вологу масу. Вологими руками сформувати галушки.
  4. Одну з них як пробу відварити у підсоленій воді близько 15 хвилин. Якщо галушки занадто м'які. додати борошна. Подавати тірольські галушки, прикрасивши їх зеленою цибулею.