Торт зі спагеті з цитрусовим смаком – топ-рецепт у TikTok

Відварити, зробити запіканку та теплий салат – зазвичай так усі ми використовуємо будь-яку пасту. Але на цьому, як з'ясувалось, аж ніяк не треба обмежуватися.

Королева пасти – Надя Катаріна Манно, яка народилася в Римі, тепер живе в США. Ця творча дівчина змогла перевернути свідомість мільйонів, щодня перетворюючи макарони на шедеври.

Торт з макаронів - рецепт / Фото: thepastaqueen.cooking

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Як і цей торт-десерт. Він являє собою масу зі спагетті або тальйоліні, запеченою під ароматним заварним кремом.

Надя Катаріна використовує рожеву воду та цитрусовий екстракт. Якщо цього немає, пропонуємо використати ванільний цукор та сік цитрусових за смаком.

Торт зі спагеті з цитрусовим смаком

Торт зі спагеті з цитрусовим смаком / Фото: thepastaqueen.cooking

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Інгредієнти:

3 ст. л. вершкового масла кімнатної температури та ще трохи у форму для запікання;

100-150 г цукру;

4 великі яйця;

1 ч. л. ванільного цукру;

1/2 ч. л. меленої кориці;

1 лимон, очищений від цедри;

400 г тальйоліні, спагеті або локшини;

дрібка солі;

120 мл холодного молока;

1 ст. л. цитрусових цукатів.

Перед тортом, якщо дуже любите пасту, спробуйте вершкову пасту з грибами. Цей простий рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

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Розігрійте духовку до 190 градусів і змастіть вершковим маслом форму для кексу, злегка посипте цукром. У міксері змішайте масло, цукор, яйця, ванілін, корицю та лимонну цедру, доки суміш не стане гладкою та шовковистою. Доведіть до кипіння велику каструлю з водою, потім посоліть. Відваріть макарони до стану аль денте. Злийте воду, перемішайте з молоком, дайте охолонути. Додайте заварний крем та зацукровані цитрусові, перемішайте. Перекладіть пасту в підготовлену форму та запікайте 1 годину або до готовності. Дати трохи охолонути, потім вийняти з форми та посипати цукровою пудрою.

Весь процесс приготування цього десерту дивіться тут.

Тут дізнаєтесь, як приготувати лагман за 30 хвилин.