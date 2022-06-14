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Тортилья в домашніх умовах – рецепти мексиканської начинки та коржів

Ірина Маслова
14 червня, 16:47
Крім цього, дізнаємось, як приготувати гуакамоле. Без нього не буває мексиканської закуски. Для начинки потрібні яловичина, консервована квасоля та кукурудза

Яскрава кухня Мексики для багатьох – це яловичина, курка, консервована квасоля, кукурудза та неймовірні рагу з цього всього.

Кухня Мексики – це відома всім і всюди тортилья, з якою подаються фахітос, бурито, такос. Коржі готуються з кукурудзяного борошна, але на каналі РЕЦЕПТИ ДЛЯ УЛЮБЛЕНИХ використовується пшеничне в однакових пропорціях.

Рецепт тортильї та начинки

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Мексиканська начинка із сайту foodinaminute.co.nz готується з яловичини, без перцю чилі (половини) не обійтись.

Як приготувати тортилью

Рецепт тортильї

Інгредієнти:

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  • борошно кукурудзяне, пшеничне – по 130 г;
  • олія – 3 ст. л.;
  • сіль – 1/2 ч. л.;
  • вода гаряча – 150 мл.

Як приготувати:

  1. Борошно просіяти та з'єднати. Сіль розчинити у воді та влити у борошно.
  2. Влити олію та замісити тісто. Накрити плівкою та залишити на 15 хвилин.
  3. Тонко розкачати у формі кола. Смажити до золотавості на сухій чи злегка змащеній сковороді.

Як приготувати мексиканську начинку для тортильї

Рецепт мексиканської начинки для тортильї

Інгредієнти:

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  • 500 г яловичини, нарізаної товстими скибочками;
  • 1 червона цибулина, очищена та нарізана;
  • 2 ч. л. меленого кмину;
  • 1 ч. л. меленого коріандру;
  • 300 г консервованої кукурудзи;
  • 300 г червоної квасолі, злити воду та промити;
  • 100 мл томатного соусу або пасти;
  • 2 ст. л. нарізаний свіжий коріандр.

Гуакамоле:

  • 1 авокадо, очищений та нарізаний кубиками;
  • 2 помідори, нарізані кубиками;
  • 2 ст. л. нарізаного свіжого коріандру;
  • половина червоного перцю чилі, очищеного від насіння та нарізаного;
  • 2 зелені цибулі, дрібно нарізані.

Як приготувати:

  1. Обсмажити м'ясо на середньому вогні до напівготовності. Додати цибулю, кмин та коріандр, томатний соус і готувати 1 хвилину.
  2. Збільшити вогонь, додати кукурудзу. Готувати 5-6 хвилин.
  3. Додати квасолю, коріандр. Довести до смаку сіллю та перцем.
  4. Для гуакамоле перебити в блендері авокадо, помідори, свіжий коріандр та перець чилі. Додати зелену цибулю, перемішати.
  5. У центр кожного коржика покласти трохи листя салату і додати мексиканську начинку. Викласти трохи гуакамоле й згорнути, щоби було зручно їсти.

У тортильї можна подавати салат з крабовими паличками та помідорами, це прекрасна холодна закуска.