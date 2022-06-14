Тортилья в домашніх умовах – рецепти мексиканської начинки та коржів

Яскрава кухня Мексики для багатьох – це яловичина, курка, консервована квасоля, кукурудза та неймовірні рагу з цього всього.
Кухня Мексики – це відома всім і всюди тортилья, з якою подаються фахітос, бурито, такос. Коржі готуються з кукурудзяного борошна, але на каналі РЕЦЕПТИ ДЛЯ УЛЮБЛЕНИХ використовується пшеничне в однакових пропорціях.
Рецепт тортильї та начинки
Мексиканська начинка із сайту foodinaminute.co.nz готується з яловичини, без перцю чилі (половини) не обійтись.
Як приготувати тортилью
Рецепт тортильї
Інгредієнти:
- борошно кукурудзяне, пшеничне – по 130 г;
- олія – 3 ст. л.;
- сіль – 1/2 ч. л.;
- вода гаряча – 150 мл.
Як приготувати:
- Борошно просіяти та з'єднати. Сіль розчинити у воді та влити у борошно.
- Влити олію та замісити тісто. Накрити плівкою та залишити на 15 хвилин.
- Тонко розкачати у формі кола. Смажити до золотавості на сухій чи злегка змащеній сковороді.
Як приготувати мексиканську начинку для тортильї
Рецепт мексиканської начинки для тортильї
Інгредієнти:
- 500 г яловичини, нарізаної товстими скибочками;
- 1 червона цибулина, очищена та нарізана;
- 2 ч. л. меленого кмину;
- 1 ч. л. меленого коріандру;
- 300 г консервованої кукурудзи;
- 300 г червоної квасолі, злити воду та промити;
- 100 мл томатного соусу або пасти;
- 2 ст. л. нарізаний свіжий коріандр.
Гуакамоле:
- 1 авокадо, очищений та нарізаний кубиками;
- 2 помідори, нарізані кубиками;
- 2 ст. л. нарізаного свіжого коріандру;
- половина червоного перцю чилі, очищеного від насіння та нарізаного;
- 2 зелені цибулі, дрібно нарізані.
Як приготувати:
- Обсмажити м'ясо на середньому вогні до напівготовності. Додати цибулю, кмин та коріандр, томатний соус і готувати 1 хвилину.
- Збільшити вогонь, додати кукурудзу. Готувати 5-6 хвилин.
- Додати квасолю, коріандр. Довести до смаку сіллю та перцем.
- Для гуакамоле перебити в блендері авокадо, помідори, свіжий коріандр та перець чилі. Додати зелену цибулю, перемішати.
- У центр кожного коржика покласти трохи листя салату і додати мексиканську начинку. Викласти трохи гуакамоле й згорнути, щоби було зручно їсти.
У тортильї можна подавати салат з крабовими паличками та помідорами, це прекрасна холодна закуска.