Тортилья в домашніх умовах – рецепти мексиканської начинки та коржів

Яскрава кухня Мексики для багатьох – це яловичина, курка, консервована квасоля, кукурудза та неймовірні рагу з цього всього.

Кухня Мексики – це відома всім і всюди тортилья, з якою подаються фахітос, бурито, такос. Коржі готуються з кукурудзяного борошна, але на каналі РЕЦЕПТИ ДЛЯ УЛЮБЛЕНИХ використовується пшеничне в однакових пропорціях.

Рецепт тортильї та начинки

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Мексиканська начинка із сайту foodinaminute.co.nz готується з яловичини, без перцю чилі (половини) не обійтись.

Як приготувати тортилью

Рецепт тортильї

Інгредієнти:

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борошно кукурудзяне, пшеничне – по 130 г;

олія – 3 ст. л.;

сіль – 1/2 ч. л.;

вода гаряча – 150 мл.

Як приготувати:

Борошно просіяти та з'єднати. Сіль розчинити у воді та влити у борошно. Влити олію та замісити тісто. Накрити плівкою та залишити на 15 хвилин. Тонко розкачати у формі кола. Смажити до золотавості на сухій чи злегка змащеній сковороді.

Як приготувати мексиканську начинку для тортильї

Рецепт мексиканської начинки для тортильї

Інгредієнти:

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500 г яловичини, нарізаної товстими скибочками;

1 червона цибулина, очищена та нарізана;

2 ч. л. меленого кмину;

1 ч. л. меленого коріандру;

300 г консервованої кукурудзи;

300 г червоної квасолі, злити воду та промити;

100 мл томатного соусу або пасти;

2 ст. л. нарізаний свіжий коріандр.

Гуакамоле:

1 авокадо, очищений та нарізаний кубиками;

2 помідори, нарізані кубиками;

2 ст. л. нарізаного свіжого коріандру;

половина червоного перцю чилі, очищеного від насіння та нарізаного;

2 зелені цибулі, дрібно нарізані.

Як приготувати:

Обсмажити м'ясо на середньому вогні до напівготовності. Додати цибулю, кмин та коріандр, томатний соус і готувати 1 хвилину. Збільшити вогонь, додати кукурудзу. Готувати 5-6 хвилин. Додати квасолю, коріандр. Довести до смаку сіллю та перцем. Для гуакамоле перебити в блендері авокадо, помідори, свіжий коріандр та перець чилі. Додати зелену цибулю, перемішати. У центр кожного коржика покласти трохи листя салату і додати мексиканську начинку. Викласти трохи гуакамоле й згорнути, щоби було зручно їсти.

У тортильї можна подавати салат з крабовими паличками та помідорами, це прекрасна холодна закуска.