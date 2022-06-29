Вечеря без м'яса – як приготувати марокканський салат з баклажанів (фото)

Так готують баклажани не лише в Марокко. Салати з ними консистенції як пюре поширені на Близькому Сході. Щоправда, у Туреччині їх люблять смачно фарширувати.
Заалук зручний. Адже його можна їсти одразу, смачним він буде й холодним, якщо подавати його з рисом, бобовими та м'ясними стравами. Найчастіше зустрічаються подачі з оливковою олією та хлібом.
Рецепт марокканського салату з баклажанів заалуку
Крім баклажанів, потрібні помідори. Якщо маєте час, їх можна очистити.
Рецепт від www.thespruceeats.com.
Марокканський салат заалук
Марокканський салат заалук
Інгредієнти:
- 1 великий баклажан, очищений та нарізаний;
- 4 великі помідори, нарізані;
- 3 зубчики часнику, дрібно нарізати;
- по 50 г свіжої кінзи, петрушки, нарізаної;
- по 1 ст. л. паприки, кмину;
- сіль, гострий перець;
- 50 мл оливкової олії;
- 30 мл води;
- часточка лимона.
Як приготувати:
- З'єднайте баклажани, помідори, часник, кінзу, петрушку, паприку, кмин, сіль, олію, воду та гострий перець у великій глибокій сковороді. Накрийте кришкою і тушкуйте на середньому вогні 30 хвилин, періодично помішуючи.
- За допомогою ложки або картоплем'ялки розімніть овочі. Додайте часточку лимона в сковороду, якщо використовуєте. Продовжуйте готувати без кришки до загустіння заалуку.
- При подачі полийте оливковою олією.
І ще один пісний рецепт овочевого рагу, де є баклажани, знайдете у цьому матеріалі.