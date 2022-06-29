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Вечеря без м'яса – як приготувати марокканський салат з баклажанів (фото)

Ірина Маслова
29 червня, 16:38
Він називається заалук і за текстурою більше нагадує пюре. Окрім баклажанів, потрібні помідори. Чудово поєднується з рисом та бобовими

Так готують баклажани не лише в Марокко. Салати з ними консистенції як пюре поширені на Близькому Сході. Щоправда, у Туреччині їх люблять смачно фарширувати.

Заалук зручний. Адже його можна їсти одразу, смачним він буде й холодним, якщо подавати його з рисом, бобовими та м'ясними стравами. Найчастіше зустрічаються подачі з оливковою олією та хлібом.

Рецепт марокканського салату з баклажанів заалуку

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Крім баклажанів, потрібні помідори. Якщо маєте час, їх можна очистити.

Рецепт від www.thespruceeats.com.

Марокканський салат заалук

Марокканський салат заалук

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Інгредієнти:

  • 1 великий баклажан, очищений та нарізаний;
  • 4 великі помідори, нарізані;
  • 3 зубчики часнику, дрібно нарізати;
  • по 50 г свіжої кінзи, петрушки, нарізаної;
  • по 1 ст. л. паприки, кмину;
  • сіль, гострий перець;
  • 50 мл оливкової олії;
  • 30 мл води;
  • часточка лимона.

Як приготувати:

  1. З'єднайте баклажани, помідори, часник, кінзу, петрушку, паприку, кмин, сіль, олію, воду та гострий перець у великій глибокій сковороді. Накрийте кришкою і тушкуйте на середньому вогні 30 хвилин, періодично помішуючи.
  2. За допомогою ложки або картоплем'ялки розімніть овочі. Додайте часточку лимона в сковороду, якщо використовуєте. Продовжуйте готувати без кришки до загустіння заалуку.
  3. При подачі полийте оливковою олією.

І ще один пісний рецепт овочевого рагу, де є баклажани, знайдете у цьому матеріалі.