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Фаршировані баклажани по-турецьки – особливості та простий рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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21 червня, 11:58
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Хвостики у баклажанів не обрізаються, а сам овоч чиститься поздовжніми смужками й після запікання будуть смугастими
Як приготувати фаршировані баклажани по-турецьки
Як приготувати фаршировані баклажани по-турецьки

Після іспанської запіканки тумбет з баклажанами ми зрозуміли, що ці овочі повсюдні. Фарширують і потім запікають баклажани не лише у нас.

У Туреччині вони називаються карниярик. Спочатку їх потрібно очистити поздовжніми смужками, залишаючи хвостики. Це можна зробити за допомогою картоплечистки. Потім овочі замочуються в солоній воді, обсмажуються в олії.

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Перед запіканням розріжте баклажани та зробіть поглиблення для начинки. Начинку прикрасьте часточками помідора та очищеним від насіння зеленим перцем.

Рецепт від kitchen.727go.com.

Фаршировані баклажани по-турецьки

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Фаршировані баклажани по-турецьки
Фаршировані баклажани по-турецьки

Інгредієнти:

  • баклажани – 6 шт.;
  • яловичий фарш – 350 г;
  • помідори – 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • часник – 2 зубки;
  • зелений перець – 2 шт.;
  • томатна паста – 1 ч. л.;
  • подрібнена петрушка;
  • оливкова олія – 3 ст. л.; + 1 склянка;
  • чорний перець – 1 ч. л.;
  • сіль – 2 ст. л. + 1 ч. л.

Як приготувати:

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  1. Баклажани очистити поздовжніми смужками завширшки 1 см. Хвостики зрізати не потрібно.
  2. У велику миску налити холодну воду, покласти 2 ст. л. солі та помістити у воду баклажани на 30-40 хвилин.
  3. Цибулю очистити й дрібно нарізати. Помідори та перець нарізати на кубики. Обсмажити цибулю до золотавого кольору. Додати зелений перець, смажити ще 2-3 хвилини.
  4. Додати м'ясний фарш. Смажити 7-10 хвилин.
  5. Додати подрібнений часник, томатну пасту, помідори, 1 ч. л. солі та мелений чорний перець. Готувати 5 хвилин. Додати подрібнену петрушку та вимкнути вогонь.
  6. У глибокій сковороді розігріти 1 склянку олії. Обсмажити баклажани з усіх боків до золотавого кольору. Смажені баклажани покласти на паперові рушники, щоб видалити надлишки олії.
  7. Баклажани викласти у форму. Зробити поздовжній розріз та за допомогою ложки зробити поглиблення. Розкласти начинку. Прикрасити половинками помідорів та стручками зеленого перцю, очищеного від насіння.
  8. Запікати в попередньо розігрітій до 170 градусів духовці 20-25 хвилин. Подавати карниярик з рисом.

Цікавий теплий салат з баклажанами підійде на вечерю. Тут дивіться, як її приготувати.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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