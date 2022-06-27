Вечеря за 30 хвилин – приготуйте єгерський шніцель, щоб добре нагодувати чоловіка (фото)

Коли вдома є свинина, можна не хвилюватись, що хтось залишиться голодним. Коли є бажання спробуйте японські відбивні тонкацу, вони подаються з цікавим соусом.
Єгерський шніцель з Німеччини й подається із соусом з грибів та вершків. Зазвичай це м'ясо подається зі смаженою картоплею, прекрасним гарніром може стати найпростіший овочевий салат.
Єгерський шніцель, рецепт до вечері
Рецепт знайшли у mashed.com.
Єгерський шніцель
Єгерський шніцель
Інгредієнти:
- по 2 ст. л. вершкового масла, бекону;
- 1 нарізаного цибулина;
- 300 г нарізаних грибів;
- 100 г борошна;
- 50 мл овочевого бульйону або води;
- 30 мл вершків;
- чебрець, сіль, чорний перець;
- 2 ст. л. молока;
- 400 г свинини;
- 1 яйце;
- панірувальні сухарі, петрушка.
Як приготувати:
- Обсмажте цибулю на вершковому маслі. Додайте нарізані гриби та бекон. Перемішайте та готуйте 2 хвилини.
- До грибів додайте борошно, перемішайте.
- Вершки з'єднайте з бульйоном або водою, залийте гриби. Додайте чебрець і готуйте до загустіння.
- Борошно з'єднайте із сіллю. Обваляте відбивні.
- Збийте яйце разом з 1 столовою ложкою молока, зануріть м'ясо. Потім – в панірувальні сухарі.
- Посмажте по 2-4 хвилини з кожного боку. Викладіть на серветку.
- Якщо грибний соус густий, додайте ложку молока. Доведіть до смаку сіллю та перцем. Подавайте єгерські шніцелі з грибним соусом, прикрасивши петрушкою.
До вечері також підійде болгарський гювеч, він теж готується зі свининою.