Варений буряк за 10 хвилин – як правильно зробити в мікрохвильовці (фото)

Звичайно, щоб улюблений вінегрет був дуже смачним і правильним, буряки для нього рекомендують запекти у фользі. На це треба чимало часу.

Салат не стане гіршим, якщо буряк приготується в мікрохвильовці. Так радять робити досвідчені господині. Ми зібрали їхні поради щодо швидкого приготування буряків.

Як зварити смачні буряки в мікрохвильовці

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Як зварити буряк у мікрохвильовій печі

Варити буряк у мікрохвильоці потрібно в пакеті

Спочатку потрібно ретельно вимити овоч і відрізати хвостик. Потім покладіть буряки в звичайний пакет і налийте трохи води.

Тепер загорніть пакет і зав'яжіть. Обов'язково зробіть кілька отворів у пакеті для виходу пари.

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Ще радять не пакет, а пластикову кришку, яка входить у набір до мікрохвильової печі. Так овоч вийде, як запечений.

Час приготування залежить від розміру буряка. Маленькому потрібно лише 5 хвилин, крупний вариться 10-12 хвилин. У такому разі, в процесі варіння, його треба перевертати.

Наприкінці приготування перевірте м'якість буряка виделкою або зубочисткою.

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