Варений буряк за 10 хвилин – як правильно зробити в мікрохвильовці (фото)

Звичайно, щоб улюблений вінегрет був дуже смачним і правильним, буряки для нього рекомендують запекти у фользі. На це треба чимало часу.
Салат не стане гіршим, якщо буряк приготується в мікрохвильовці. Так радять робити досвідчені господині. Ми зібрали їхні поради щодо швидкого приготування буряків.
Як зварити смачні буряки в мікрохвильовці
Як зварити буряк у мікрохвильовій печі
Спочатку потрібно ретельно вимити овоч і відрізати хвостик. Потім покладіть буряки в звичайний пакет і налийте трохи води.
Тепер загорніть пакет і зав'яжіть. Обов'язково зробіть кілька отворів у пакеті для виходу пари.
Ще радять не пакет, а пластикову кришку, яка входить у набір до мікрохвильової печі. Так овоч вийде, як запечений.
Час приготування залежить від розміру буряка. Маленькому потрібно лише 5 хвилин, крупний вариться 10-12 хвилин. У такому разі, в процесі варіння, його треба перевертати.
Наприкінці приготування перевірте м'якість буряка виделкою або зубочисткою.
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