Вареники з вишнею, які точно не розірвуться (фото)

Мабуть, вишня – одна з найкращих ягід для десертів, випічки. Не пропустіть рецепт красивого віденського пирога, в ньому теж вишня.

Жоден ягідний сезон не обходиться без вареників. З вишнею вони особливі. До речі, якщо знайдете ароматні абрикоси, то спробуйте додати їх до вишневої начинки. Попередньо дрібно наріжте.

Рецепт вареників з вишнею, які не розірвуться

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Єдина складність – це тісто, яке часто розривається під час варіння. Професіонали знайшли вихід та радять замішувати його з додаванням окропу.

Спочатку робіть це за допомогою ложки, а коли вода трохи охолоне, вимішуйте руками. Перед ліпленням дайте тісту відпочити в холодильнику хвилин 15-20.

Рецепт, перевірений редакцією, розмір вареників вибирайте на свій смак.

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Вареники з вишнею

Вареники з вишнею

Інгредієнти:

250 г борошна;

дрібка солі;

2 ст. л. соняшникової олії, рафінованої;

150 мл окропу;

500 г вишні.

Як приготувати:

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Борошно просіяти й змішати із щіпкою солі. Додати дві столові ложки олії, перемішати. Зробити заглиблення та, помішуючи ложкою, влити весь окріп. Замісити тісто ложкою, потім руками. Накрити плівкою та поставити на 15 хвилин у холодильник. З вишень прибрати кісточки. Тісто розділити на дві частини, другу прибрати під плівку. Розкачати в ковбаску, нарізати ножем на однакові шматочки. Кожен розкачати. Викласти дві вишні та половину ч. л. цукру. Защипнути краї. Варити при середньому бурлінні в киплячій підсоленій воді 10 хвилин.

Рецепт простого та ніжного клафуті з черешнею читайте у цьому матеріялі.