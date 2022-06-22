Вареники з вишнею, які точно не розірвуться (фото)

Мабуть, вишня – одна з найкращих ягід для десертів, випічки. Не пропустіть рецепт красивого віденського пирога, в ньому теж вишня.
Жоден ягідний сезон не обходиться без вареників. З вишнею вони особливі. До речі, якщо знайдете ароматні абрикоси, то спробуйте додати їх до вишневої начинки. Попередньо дрібно наріжте.
Рецепт вареників з вишнею, які не розірвуться
Єдина складність – це тісто, яке часто розривається під час варіння. Професіонали знайшли вихід та радять замішувати його з додаванням окропу.
Спочатку робіть це за допомогою ложки, а коли вода трохи охолоне, вимішуйте руками. Перед ліпленням дайте тісту відпочити в холодильнику хвилин 15-20.
Рецепт, перевірений редакцією, розмір вареників вибирайте на свій смак.
Вареники з вишнею
Інгредієнти:
- 250 г борошна;
- дрібка солі;
- 2 ст. л. соняшникової олії, рафінованої;
- 150 мл окропу;
- 500 г вишні.
Як приготувати:
- Борошно просіяти й змішати із щіпкою солі. Додати дві столові ложки олії, перемішати.
- Зробити заглиблення та, помішуючи ложкою, влити весь окріп.
- Замісити тісто ложкою, потім руками. Накрити плівкою та поставити на 15 хвилин у холодильник.
- З вишень прибрати кісточки. Тісто розділити на дві частини, другу прибрати під плівку.
- Розкачати в ковбаску, нарізати ножем на однакові шматочки. Кожен розкачати.
- Викласти дві вишні та половину ч. л. цукру. Защипнути краї.
- Варити при середньому бурлінні в киплячій підсоленій воді 10 хвилин.
Рецепт простого та ніжного клафуті з черешнею читайте у цьому матеріялі.