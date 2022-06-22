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Вареники з вишнею, які точно не розірвуться (фото)

Ірина Маслова
22 червня, 12:21
Усе залежатиме від того, як ви замісите тісто, – професіонали діляться своїм лайфхаком. Замість вишні можна використовувати інші ягоди

Мабуть, вишня – одна з найкращих ягід для десертів, випічки. Не пропустіть рецепт красивого віденського пирога, в ньому теж вишня.

Жоден ягідний сезон не обходиться без вареників. З вишнею вони особливі. До речі, якщо знайдете ароматні абрикоси, то спробуйте додати їх до вишневої начинки. Попередньо дрібно наріжте.

Рецепт вареників з вишнею, які не розірвуться

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Єдина складність – це тісто, яке часто розривається під час варіння. Професіонали знайшли вихід та радять замішувати його з додаванням окропу.

Спочатку робіть це за допомогою ложки, а коли вода трохи охолоне, вимішуйте руками. Перед ліпленням дайте тісту відпочити в холодильнику хвилин 15-20.

Рецепт, перевірений редакцією, розмір вареників вибирайте на свій смак.

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Вареники з вишнею

Вареники з вишнею

Інгредієнти:

  • 250 г борошна;
  • дрібка солі;
  • 2 ст. л. соняшникової олії, рафінованої;
  • 150 мл окропу;
  • 500 г вишні.

Як приготувати:

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  1. Борошно просіяти й змішати із щіпкою солі. Додати дві столові ложки олії, перемішати.
  2. Зробити заглиблення та, помішуючи ложкою, влити весь окріп.
  3. Замісити тісто ложкою, потім руками. Накрити плівкою та поставити на 15 хвилин у холодильник.
  4. З вишень прибрати кісточки. Тісто розділити на дві частини, другу прибрати під плівку.
  5. Розкачати в ковбаску, нарізати ножем на однакові шматочки. Кожен розкачати.
  6. Викласти дві вишні та половину ч. л. цукру. Защипнути краї.
  7. Варити при середньому бурлінні в киплячій підсоленій воді 10 хвилин.

Рецепт простого та ніжного клафуті з черешнею читайте у цьому матеріялі.