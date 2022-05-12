Найсмачніша вечеря за 75 гривень – особливий рецепт для курячих крилець

Середня ціна курячих крилець сьогодні 70-75 гривень, це дешевше ніж ніжки, які, теж можна незвично та смачно приготувати до вечері.
Ці крильця маринуються в соєвому соусі з додаванням спецій та олії. Обсмажуються на сковороді. Якщо є час, то їх можна й запекти.
Курячі крильця на сковороді
Подавайте із соусом з томатної пасти та кинзи з часником.
Рецепт з каналу ТАТО МОЖЕ.
Курячі крильця на вечерю
Курячі крильця на вечерю
Інгредієнти:
- курячі крильця – 1,5 кг;
- соєвий соус – 100 мл;
- кукурудзяний крохмаль – 3 ст. л.;
- сіль, прованські трави – по 1 ч. л.;
- паприка, карі – по 0,5 ч. л.;
- олія – 50 мл.
Для соусу:
- кінза;
- часник – 3 зуб.;
- томатна паста – 2 ст. л.;
- кип'ячена вода – 100 мл.
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Як приготувати:
- Крила розрізати. Змішати сіль, паприку, карі та прованські трави, влити соєвий соус, додати кукурудзяний крохмаль і ретельно перемішати.
- Замаринувати крила та залишити в холодильнику.
- З'єднати нарізану зелень, тертий часник та чорний перець. Влити воду та томатну пасту, знову перемішати.
- Обсмажити крила на олії і подавати із соусом.
Як смажить ці курячі крила автор рецепта – дивіться у відео.
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