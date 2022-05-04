Повітряне картопляне пюре з яйцем – найправильніший рецепт

Іноді буває так – чим простіше їжа, тим уважнішим потрібно бути під час приготування. Наприклад, картопляне пюре дуже легко зіпсувати, ми писали про те, як цього не допустити.

Картоплю намагайтеся брати приблизно одного розміру, нарізати не рекомендують. Цілою вона менше наповниться водою.

Як приготувати картопляне пюре з яйцем

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Молоко або вершки краще підігріти, а масло покласти кімнатної температури. Щодо яйця, то в дуже гарячій страві воно може звернутися. Після того, як ви його вбили, швидко та ретельно з'єднуйте з пюре.

Картопляне пюре з яйцем

Рецепт картопляного пюре з яйцем / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

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500 г картоплі;

2 шт лавровий листок;

1 цибулина;

яйце;

по 50-70 г молока та масла;

сіль.

У Грузії картопляне пюре готують із сулугуні, тому воно тягнеться за виделкою на 30 сантиметрів, докладний рецепт читайте тут.

Як приготувати:

Картоплю очистити, залити водою. Додати лавровий листок, надрізану очищену цибулину та сіль за смаком. Щойно вода закипить, зменшити вогонь. Коли картопля звариться, забрати лаврове листя та цибулину, злити воду, але залишити на дні на товщину пальця. Додати масло кімнатної температури та тепле молоко. Подрібнити в пюре. На цьому етапі може знадобитися додати сіль, масло та молоко. Трохи охолодити пюре. Вбити яйце і дуже швидко вмішати його в пюре.

Як готують пюре в Нідерландах і чому воно помаранчеве – дізнаєтесь тут.