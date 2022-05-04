Воздушное картофельное пюре с яйцом – самый правильный рецепт

Иногда случается так, что чем проще еда, тем более внимательным стоит быть во время ее приготовления. Например, картофельное пюре очень легко испортить, мы писали о том, как этого не допустить.
Картофель старайтесь брать примерно одного размера, нарезать не рекомендуют. Целым он меньше наполнится водой.
Как приготовить картофельное пюре с яйцом
Молоко или сливки лучше подогреть, а масло кладите комнатной температуры. Что касается яйца, то в слишком горячем блюде оно может свернуться. После того, как вы его вбили, быстро и тщательно смешивайте с пюре.
Картофельною пюре с яйцом
Ингредиенты:
- 500 г картофеля;
- 2 шт. лаврового листа;
- 1 шт. лук;
- яйца;
- по 50-70 г молока и масла;
- соль.
В Грузии картофельное пюре готовят с сулугуни, отчего оно тянется за вилкой на 30 сантиметров, подробный рецепт читайте здесь.
Как приготовить:
- Картофель очистить, залить водой. Добавить лавровый лист, надрезанную очищенную луковицу и соль по вкусу.
- Как только вода закипит, уменьшить огонь. Когда картофель сварится, убрать лавровый лист и луковицу, слить воду, но оставить на дне на толщину пальца.
- Добавить масло комнатной температуры и теплое молоко. Измельчить в пюре. На этом этапе поможет понадобиться добавить соль, масло и молоко.
- Немного охладить пюре. Вбить яйцо и очень быстро вмешать его в пюре.
Как готовят пюре в Нидерландах и почему оно получается оранжевым – узнаете здесь.