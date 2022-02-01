Повітряне сирне суфле – як приготувати ситний та повітряний сніданок

Суфле – це найніжніший результат приготування будь-якого продукту. Якщо потрібно ситніше, то можна використовувати куряче філе.
Ну а якщо віддаєте перевагу сиру на сніданок, то дуже рекомендуємо оце, на основі чедера та молока.
Сирне суфле / Фото: Depositphotos
Певна складність рецепта – це окреме збивання білків, вони вмішуються у майбутнє суфле наприкінці.
Редактори Мashed.com пропонують подавати суфле з овочевим салатом або до ранкової кави.
Сирне суфле
Сирне суфле на сніданок / Фото: www.mashed.com
Інгредієнти:
- 6 ст. л. вершкового масла;
- 2 ст. л. дрібно натертого пармезану;
- 4 ст. л. борошна;
- 225 мл чашки молока;
- 100 г тертого сиру чедер;
- 4 яйця.
Спробуйте зробити ще одне суфле, рисово-гарбузове, рецепт знайдете тут.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 150 градусів. Змастіть чотири форми вершковим маслом і присипте тертим пармезаном.
- Розтопіть 4 столові ложки вершкового масла в сотейнику на середньому вогні, додайте борошно і перемішайте до отримання однорідної маси. Поступово вмішайте молоко. Готуйте, помішуючи, 5 хвилин або доки суміш не загусне.
- Зніміть з вогню та додайте тертий чедер. Перемішайте, доки чедер не розтане. Залишіть його остигати на 5 хвилин.
- Розділіть 4 яйця. Вмішайте жовтки в остиглу сирну суміш по одному. Накрийте основу для суфле тканиною і дайте охолонути до кімнатної температури.
- Яєчні білки збийте до утворення твердих піків. Вмішайте в сирну основу.
- Помістіть форми на деко і розлийте суфле. Проведіть столовим ножем по краю кожної форми, щоб створити ефект циліндра. Так суфле підніметься рівномірно і матиме красивий вигляд.
- Випікайте 12-15 хвилин, доки сефле добре не підніметься і не стане пружними на дотик. Подавайте одразу ж.
Як зробити ефект циліндра на верхівці суфле – дивіться тут.