Повітряні сирники в духовці – замість борошна можна взяти манку

Це класичний рецепт сирників, не несподіваний, як, наприклад, оливками. От тільки вони не смажаться, а запікаються.

Борошна для них знадобиться лише три столові ложки, його замінює манка. Тому після замісу масі потрібно відпочити 15 хвилин.

Рецепт сирників у духовці / Фото: instagram.com/odnoobrazno/

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Ще використовується родзинки, замочіть їх у гарячій воді. Замість родзинок можна взяти свої улюблені сухофрукти.

Рецепт з каналу Ольга Матвій.

Сирники в духовці

Сирники в духовці / Фото: Ольга Матвей

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Інгредієнти:

сир – 600 г;

яйця – 5 шт.;

ванільний цукор – 1 ч. л.;

цукор – 9 ст. л.;

розпушувач – 3 ч. л.;

сметана – 300 г;

манка – 9 ст. л.;

родзинки – 100 г;

борошно – 3 ст. л. з гіркою.

Обов'язково спробуйте сирники з бананами – їхній рецепт читайте тут.

Як приготувати:

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Яйця трохи збити, додати до сиру. Додати цукор, манку, ванілін, розпушувач та сметану. Перемішати. Додати родзинки й знову перемішати. Дати постояти 25-30 хвилин. Всипати борошно і знову перемішати. Викласти суміш за паперовими формами. Якщо ви використовуєте інші форми, змастіть маслом. Розігріти духовку до 180 градусів 25 хвилин або до готовності.

Докладніше про сирники у духовці дивіться у відео.

Якщо любите шоколадно-вершкові смаки, приготуйте сирники з какао.