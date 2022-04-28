Повітряні сирники в духовці – замість борошна можна взяти манку

Це класичний рецепт сирників, не несподіваний, як, наприклад, оливками. От тільки вони не смажаться, а запікаються.
Борошна для них знадобиться лише три столові ложки, його замінює манка. Тому після замісу масі потрібно відпочити 15 хвилин.
Рецепт сирників у духовці / Фото: instagram.com/odnoobrazno/
Ще використовується родзинки, замочіть їх у гарячій воді. Замість родзинок можна взяти свої улюблені сухофрукти.
Рецепт з каналу Ольга Матвій.
Сирники в духовці
Сирники в духовці / Фото: Ольга Матвей
Інгредієнти:
- сир – 600 г;
- яйця – 5 шт.;
- ванільний цукор – 1 ч. л.;
- цукор – 9 ст. л.;
- розпушувач – 3 ч. л.;
- сметана – 300 г;
- манка – 9 ст. л.;
- родзинки – 100 г;
- борошно – 3 ст. л. з гіркою.
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Як приготувати:
- Яйця трохи збити, додати до сиру. Додати цукор, манку, ванілін, розпушувач та сметану. Перемішати. Додати родзинки й знову перемішати. Дати постояти 25-30 хвилин.
- Всипати борошно і знову перемішати. Викласти суміш за паперовими формами. Якщо ви використовуєте інші форми, змастіть маслом.
- Розігріти духовку до 180 градусів 25 хвилин або до готовності.
Докладніше про сирники у духовці дивіться у відео.
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