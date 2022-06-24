Японські динні булочки з аніме – зверху, як печиво, всередині пишні (фото)

Культура хліба та різної випічки в Японії настільки розвинена зараз, що важко уявити – якихось неповних сто років тому в цій країні практично нічого не випікали.
Свого часу всі ганялися за рецептом екстраповітряного хліба шокупан, його обов'язково варто спекти. А от динні булочки мають бути добре знайомі шанувальникам аніме. У Японії вони з'явилися в 1930-их і отримали назву мелонпан від англійського melon.
Рецепт японських динних булочок з аніме
Особливості японської динної булочки – це подвійна структура. Усередині здобний пишний м'якуш, який покриває хрустке пісочне тісто. Та й характерні надрізи у вигляді решітки.
Рецепт зі сторінки tut_vkusno_i_sytno.
Японські динні булочки
Інгредієнти на 6 шт.:
- 200 г борошна;
- 20 г цукру;
- дрібка солі;
- 10 г свіжих дріжджів або 4 г сухих дріжджів;
- 100 мл теплої води;
- 1 маленьке яйце;
- 20 г м'якого вершкового масла.
Для пісочного тіста:
- по 40 г цукру, вершкового масла;
- 1 велике яйце;
- 120 г борошна;
- 1,5 г розпушувача.
Як приготувати:
- Усі інгредієнти для пісочного тіста поєднати, замісити тісто.
- Розділити на шість частин, сформувати кульки. Накрити плівкою і прибрати в холодильник на одну годину.
- Розчинити свіжі дріжджі у теплій воді.
- Змішати борошно, цукор, сіль, яйце, розтоплене вершкове масло та опару. Замісити гладке тісто. Залишити для підйому на 30 хвилин.
- Розділити на 6 рівних частин, сформувати кульки діаметром 6 см.
- Розкачати кожну кульку пісочного тіста між двома листками плівки в коло приблизно 11 см. Накрити кожну кульку з дріжджового тіста й огорнути.
- Посипати цукром за бажанням.
- Зробити надрізи ножем. Накрити плівкою та залишити на 30 хвилин.
- Випікати в попередньо розігрітій духовці за температури 180 градусів 20-25 хвилин.
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