Японські динні булочки з аніме – зверху, як печиво, всередині пишні (фото)

Культура хліба та різної випічки в Японії настільки розвинена зараз, що важко уявити – якихось неповних сто років тому в цій країні практично нічого не випікали.

Свого часу всі ганялися за рецептом екстраповітряного хліба шокупан, його обов'язково варто спекти. А от динні булочки мають бути добре знайомі шанувальникам аніме. У Японії вони з'явилися в 1930-их і отримали назву мелонпан від англійського melon.

Рецепт японських динних булочок з аніме

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Особливості японської динної булочки – це подвійна структура. Усередині здобний пишний м'якуш, який покриває хрустке пісочне тісто. Та й характерні надрізи у вигляді решітки.

Рецепт зі сторінки tut_vkusno_i_sytno.

Японські динні булочки

Японські динні булочки

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Інгредієнти на 6 шт.:

200 г борошна;

20 г цукру;

дрібка солі;

10 г свіжих дріжджів або 4 г сухих дріжджів;

100 мл теплої води;

1 маленьке яйце;

20 г м'якого вершкового масла.

Для пісочного тіста:

по 40 г цукру, вершкового масла;

1 велике яйце;

120 г борошна;

1,5 г розпушувача.

Як приготувати:

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Усі інгредієнти для пісочного тіста поєднати, замісити тісто. Розділити на шість частин, сформувати кульки. Накрити плівкою і прибрати в холодильник на одну годину. Розчинити свіжі дріжджі у теплій воді. Змішати борошно, цукор, сіль, яйце, розтоплене вершкове масло та опару. Замісити гладке тісто. Залишити для підйому на 30 хвилин. Розділити на 6 рівних частин, сформувати кульки діаметром 6 см. Розкачати кожну кульку пісочного тіста між двома листками плівки в коло приблизно 11 см. Накрити кожну кульку з дріжджового тіста й огорнути. Посипати цукром за бажанням. Зробити надрізи ножем. Накрити плівкою та залишити на 30 хвилин. Випікати в попередньо розігрітій духовці за температури 180 градусів 20-25 хвилин.

Рецепт японського чизкейку, схожого на хмару, читайте у цьому матеріялі.